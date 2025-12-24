Detienen a mujer por intentar ingresar cocaína y alcohol al Reclusorio Oriente

Una mujer de 46 años fue detenida por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que presuntamente intentó ingresar droga y bebida alcohólica al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa en pleno 24 de diciembre.

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron durante los filtros de revisión que realiza personal de Custodia Penitenciaria a visitantes del centro penitenciario.

Arrestan a mujer por intentar pasar drogas y alcohol al penal de Iztapalapa ı Foto: SSC

Las oficiales detectaron que una mujer mostraba una actitud nerviosa, evitaba el contacto visual y trataba de alejarse de los puntos de inspección; entonces se le acercaron.

Durante la inspección localizaron entre sus piernas y ropa interior un envoltorio con cocaína en piedra, con un peso aproximado de 75 gramos, así como otro paquete con 500 mililitros de una bebida alcohólica.

Por estos hechos, la mujer fue detenida, se le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La SSC informó que, tras un cruce de información, se estableció que la detenida cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno en 2010 por el delito de extorsión agravada y otro en 2017 por robo calificado en pandilla.

