Presume Segiagua recuperación de líquido en CDMX

Un trabajador de la Segiagua labora en la reparación de una tubería para evitar la fuga de agua, este año.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) destacó que mediante diversas acciones logró este año optimizar el servicio en zonas del oriente, centro y sur de la ciudad.

En un comunicado, la dependencia capitalina informó que, por ejemplo, Iztapalapa, alcaldía en la que habitantes de distintas colonias han protestado por la falta del líquido, se recuperó el volumen del líquido a 120 litros por segundo, la mayoría redireccionada al sistema del Cerro de la Estrella.

El Tip: Para 2026 el Gobierno capitalino prevé una inversión de 19 mil millones de pesos para rehabilitar y modernizar la infraestructura hídrica de la capital del país.

De esta manera, precisó, se mejoró el suministro en la alcaldía y ahora se cuenta con 12 horas diarias y continuas con líquido. Esto beneficia a más de un millón de personas.

En Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta, la Segiagua precisó que la detección de fugas no visibles, las interconexiones y la regulación de presiones mejoraron la calidad del servicio.

Ejemplo de lo anterior es que en Milpa Alta, “se identiﬁcó una fuga no visible cuya reparación permitió disminuir en 50 por ciento los reportes de falta de agua en la demarcación”.

19 millones de pesos invirtió la Segiagua para adquirir equipo especializado para detectar fugas

El pasado 24 de noviembre, el titular de la Subsecretaría de Operación de Infraestructura Hidráulica y Eficiencia de la Segiagua, Ricardo Munguía Alfaro, dijo a La Razón que las filtraciones de líquido que se registran en la ciudad es porque 73 por ciento de la red hídrica ya cumplió su vida útil y debe ser reemplazada.

En los casos de Gustavo A. Madero y Tlalpan, la autoridad indicó que lleva a cabo una campaña de detección de fugas con apoyo de tecnología de punta adquirida ene sta adminsitración gracias a una inversión de 19 millones de pesos.

De esta manera, la Segiagua indicó que identificó más de 400 filtraciones, “que representan un potencial de hasta 350 litros por segundo de agua recuperada”.

En torno a Benito Juárez y Miguel Hidalgo, la dependencia indicó que la automatización de válvulas y tanques permitió incrementieron aumentar el servicio con presiones óptimas.