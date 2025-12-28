Alcaldía Cuauhtémoc

Servicios de emergencia atienden incendio en edificio de Santa María la Ribera

Bomberos y servicios de emergencia atienen un incendio en un inmueble ubicado sobre la calle Doctor Enrique González Martínez

Servicios de emergencia atienden un incendio en un inmueble de Santa María La Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Servicios de emergencia atienden un incendio en un inmueble de Santa María La Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Omar Avalos / La Razón
Por:
Fernanda Rangel

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil laboran en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, tras el reporte de un incendio en un inmueble ubicado sobre la calle Doctor Enrique González Martínez.

El inmueble afectado es un edificio del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) y desde el último piso del edificio se observa la salida de humo blanco por las ventanas.

Los servicios de emergencias ya realizan labores para controlar las llamas; no obstante, aún se desconocen las causas del incendio.

Al respecto, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que un departamento fue consumido por completo por el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.

Al dar por concluido el servicio, los vulcanos compartieron una fotografía en la que es posible apreciar el interior de la unidad habitacional, con diversos objetos carbonizados.

