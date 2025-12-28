Servicios de emergencia atienden incendio en edificio de Santa María la Ribera

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil laboran en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, tras el reporte de un incendio en un inmueble ubicado sobre la calle Doctor Enrique González Martínez.
El inmueble afectado es un edificio del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) y desde el último piso del edificio se observa la salida de humo blanco por las ventanas.
Los servicios de emergencias ya realizan labores para controlar las llamas; no obstante, aún se desconocen las causas del incendio.
Muere policía de la SSC que frustró robo a casa en Jardines del Pedregal; ‘no habrá impunidad’, advierte Pablo Vázquez
Al respecto, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que un departamento fue consumido por completo por el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.
Al dar por concluido el servicio, los vulcanos compartieron una fotografía en la que es posible apreciar el interior de la unidad habitacional, con diversos objetos carbonizados.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr