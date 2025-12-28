Servicios de emergencia atienden incendio en edificio de Santa María la Ribera

Servicios de emergencia atienden un incendio en un inmueble de Santa María La Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil laboran en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, tras el reporte de un incendio en un inmueble ubicado sobre la calle Doctor Enrique González Martínez.

El inmueble afectado es un edificio del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) y desde el último piso del edificio se observa la salida de humo blanco por las ventanas.

Los servicios de emergencias ya realizan labores para controlar las llamas; no obstante, aún se desconocen las causas del incendio.

▶️#VIDEO | Se registró un incendio en el 245 de la calle Enrique González (conocida como Chopo) de la colonia Santa María La Ribera.

Trabaja equipo de protección civil y del H. Cuerpo de Bomberos



📹: @ataskaban / @LaRazon_mx pic.twitter.com/5QtUrIL0zl — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 29, 2025

Al respecto, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que un departamento fue consumido por completo por el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.

Al dar por concluido el servicio, los vulcanos compartieron una fotografía en la que es posible apreciar el interior de la unidad habitacional, con diversos objetos carbonizados .

Informamos que en el interior de una Unidad Habitacional se encontró quemando un departamento en su totalidad. Sin lesionados.#ServicioConcluido.@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/JxvXECCVRw — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) December 29, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr