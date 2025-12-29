CDMX inicia nueva campaña de separación de residuos en enero

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, volvió a anunciar la campaña “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar” desde la colonia Pro-Hogar, alcaldía Azcapotzalco.

Durante el evento, Brugada Molina, explicó que mediante esta campaña van a conseguir el objetivo de que para el 2030 la Ciudad de México recicle y transforme al menos la mitad de los residuos que se generan diariamente, que abarca alrededor de ocho mil 500 toneladas de residuos al día lo que equivale a llenar de residuos al Estadio Banorte todos los días.

De las ocho mil 500 toneladas que se producen diariamente, el 56 por ciento pertenece a los residuos orgánicos, poco más del 21 por ciento inorgánicos reciclables y 21 por ciento inorgánicos no reciclables.

La Jefa de Gobierno también informó que cada uno de los y las capitalinas produce en promedio un kilogramo de residuos al día, lo que coloca a la capital como la segunda entidad que más desechos genera en el país.

Desde @AzcapotzalcoMx arrancamos con #TransformaTuCiudadCadaResiduoEnSuLugar, una invitación a cambiar hábitos y a construir juntas y juntos una Ciudad de México más limpia y más verde. A partir del 1º de enero, separar nuestros residuos será una acción cotidiana para proteger el… pic.twitter.com/gpokXtPk7a — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 29, 2025

Brugada Molina añadió que, aunque la separación se realiza de manera cotidiana en los hogares al separar inorgánica de orgánica, el añadir un rubro más al reciclaje va a mejorar el manejo de los residuos y de cierta forma va a significar una nueva manera de disminuir el impacto ambiental.

Recordó que los operadores de camiones de residuos y los carritos ya fueron capacitados en la nueva forma de hacer la recolección, por lo que a partir del 1 de enero habrá cambios en todo el proceso: desde los hogares, los camiones recolectores y los centros de transferencia.

Sugirió que en los hogares se establezca un método de separación con botes de diferentes colores, de acuerdo con el tipo de residuos que contenga: uno color verde para los residuos orgánicos, los inorgánicos reciclables, en contenedores grises; y no reciclables o sanitarios, en contenedores naranjas.

Residuos orgánicos deberán entregarse los martes, jueves y sábados

Residuos inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables se recolectarán los lunes, miércoles, viernes y domingo, en bolsas separadas

Para mejor entendimiento, el director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, Roberto Castillo Cruz, detalló que los residuos orgánicos incluyen restos de comida, poda y jardinería.

Cada color tiene su día y su sentido: orgánicos, inorgánicos reciclables y residuos no reciclables. Separarlos correctamente ayuda a reducir la contaminación, facilita el trabajo de quienes mantienen limpia la ciudad y nos permite avanzar hacia un modelo más sustentable.… pic.twitter.com/cStesBPh7d — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 29, 2025

Mientras que los inorgánicos reciclables abarcan PET, cartón, papel, vidrio y aluminio; y los inorgánicos no reciclables corresponden a residuos sanitarios como pañales, toallas sanitarias, condones y papel de baño usado.

Por otro lado, los residuos peligrosos, como jeringas y pilas, deberán entregarse en farmacias, hospitales o puntos autorizados como el Reciclatron.

“A ver si se lo aprendieron: si podemos repetirlo todos. Reciclables y no reciclables, lunes, miércoles, viernes y domingo. Y los orgánicos, martes, jueves y sábado”, dijo Brugada Molina en un ejercicio de repetición con la comunidad de la colonia Pro-Hogar.

Además de recordar la campaña de separación, la Jefa de Gobierno anunció que el seis de enero van a presentar la incorporación de 50 nuevos camiones de limpia para toda la ciudad.

La estrategia para adquirir estos camiones constó en qué por cada unidad que adquiriera una alcaldía, el Gobierno capitalino iba a acompañar otro.

Para finalizar, la jefa de Gobierno reiteró que el éxito de la estrategia depende de la participación ciudadana y llamó a la población a adoptar la separación de residuos como un hábito permanente a partir del inicio del próximo año.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la campaña preventiva de Separación de Residuos Sólidos: “Transforma Tu Ciudad, Cada Residuo en su Lugar”. https://t.co/5LnjXXSs70 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 29, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT