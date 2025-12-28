“Abrazo de Corazón"

Clara Brugada entrega juguetes y cobijas a niñas y niños de Iztapalapa

Brugada recordó que el próximo 31 de diciembre se llevará a cabo una megafiesta de música electrónica; se realizó un sorteo de premios

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada
La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Foto: X @ClaraBrugadaM
Por:
Fernanda Rangel

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el evento “Abrazo de Corazón ¡Feliz Año Nuevo 2026!” en la colonia El Paraíso, alcaldía Iztapalapa, donde se realizó una entrega de juguetes y cobijas a niñas y niños asistentes.

De acuerdo con la información proporcionada durante el evento, todas y todos los menores recibieron un peluche y una cobija, además de un boleto para participar en una rifa.

Entre los premios que se sortearon había bicicletas, teclados, patines del diablo, peluches de gran tamaño y figuras de colección Funko Pop.

TE RECOMENDAMOS:
Clara Brugada Molina presentó el paquete “Bienvenido 2026 con 2026”, que contempla más de dos mil obras de infraestructura en la capital.
"Bienvenido 2026 con 2026"

CDMX alista más de 2 mil obras públicas para 2026; Brugada anuncia inversión en movilidad, agua y seguridad

“Primeramente, quiero desearles lo mejor, lo mejor de salud, lo mejor en prosperidad, lo mejor de bienestar a ustedes y sus familias. Un aplauso a todo Iztapalapa, un abrazo a todo Iztapalapa”, dijo la Jefa de Gobierno.

La actividad se llevó a cabo con la presencia de familias de la colonia, quienes acompañaron a los menores durante la entrega de los apoyos y el sorteo de los premios.

Durante el evento, la mandataria local recordó también que el próximo 31 de diciembre se llevará a cabo una megafiesta de música electrónica en Paseo de la Reforma.

De igual manera, informó que pidió a la directora de Gobierno de la zona que se tengan transporte para quienes decidan asistir a despedir el año en el mega evento que prepara la ciudad.

“Nos veamos el 31 de diciembre en Reforma. La mejor fiesta electrónica, vamos a recibir bailando el 2026″, culminó Clara Brugada Molina.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Cierra estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX hasta nuevo aviso.
Por mantenimiento

Metro CDMX cierra estación Auditorio de la Línea 7 hasta nuevo aviso