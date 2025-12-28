Clara Brugada entrega juguetes y cobijas a niñas y niños de Iztapalapa

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el evento “Abrazo de Corazón ¡Feliz Año Nuevo 2026!” en la colonia El Paraíso, alcaldía Iztapalapa, donde se realizó una entrega de juguetes y cobijas a niñas y niños asistentes.

De acuerdo con la información proporcionada durante el evento, todas y todos los menores recibieron un peluche y una cobija, además de un boleto para participar en una rifa.

Entre los premios que se sortearon había bicicletas, teclados, patines del diablo, peluches de gran tamaño y figuras de colección Funko Pop.

“Primeramente, quiero desearles lo mejor, lo mejor de salud, lo mejor en prosperidad, lo mejor de bienestar a ustedes y sus familias. Un aplauso a todo Iztapalapa, un abrazo a todo Iztapalapa”, dijo la Jefa de Gobierno.

Iniciaremos el 2026 con 2026 obras para la felicidad de todas y todos; para celebrarlo compartí un almuerzo con mis vecinas y vecinos de @Alc_Iztapalapa donde reafirmamos que seguimos transformando la ciudad con más seguridad, infraestructura y justicia territorial que mejoran la… pic.twitter.com/MJpnVbrAla — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 28, 2025

La actividad se llevó a cabo con la presencia de familias de la colonia, quienes acompañaron a los menores durante la entrega de los apoyos y el sorteo de los premios.

Durante el evento, la mandataria local recordó también que el próximo 31 de diciembre se llevará a cabo una megafiesta de música electrónica en Paseo de la Reforma.

De igual manera, informó que pidió a la directora de Gobierno de la zona que se tengan transporte para quienes decidan asistir a despedir el año en el mega evento que prepara la ciudad.

“Nos veamos el 31 de diciembre en Reforma. La mejor fiesta electrónica, vamos a recibir bailando el 2026″, culminó Clara Brugada Molina.

¡Este 2026 vamos a seguir transformando la ciudad con obras para la felicidad de todas y todos!



En @Alc_Iztapalapa informamos sobre las acciones que mejorarán la movilidad, la seguridad y el bienestar de la #CapitalDeLaTransformación. Con un gobierno honesto los recursos… pic.twitter.com/kvpecrp8e1 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 28, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT