Le ponen freno a arrancones y 4 van al corralón

Elementos de Tránsito retiran un automóvil Mustang que participaba en los arrancones, la madrugada del domingo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo de vialidad en la alcaldía Coyoacán, tras recibir reportes ciudadanos sobre la realización de arrancones en la vía pública, por lo que remitió a cuatro autos al corralón.

El dispositivo se llevó a cabo en las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, en la colonia Oxtopulco de la alcaldía Coyoacán, donde policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito detectaron la madrugada del domingo la concentración de vehículos que bloqueaban la circulación y ponían en riesgo a automovilistas y peatones.

Durante la intervención, los uniformados impidieron estas prácticas y sancionaron a los conductores por diversas faltas al Reglamento de Tránsito capitalino, entre ellas no portar documentación y el uso indebido de la vía pública.

El Tip: De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, en los casos más graves de arrancones, los participantes pueden ser arrestados hasta 36 horas o hacer trabajo comunitario.

Como resultado del operativo, los uniformados aplicaron 12 infracciones, tomaron siete garantías y mandaron a cuatro vehículos a un depósito vehicular.

En redes sociales hay grupos de automovilistas que se organizan para hacer arrancones en diferentes vialidades, éste es el caso del perfil @speedwaypedregal que cuenta con ocho mil 427 seguidores y planea estos eventos al sur de la capital.

2 mil 448 pesos es la sanción mínima por participar en arrancones

En su perfil se observa en la descripción “arrancones nocturnos, meets y eventos”, además tienen historias destacadas donde suben videos de los autos que participan en las carreras, la mayor parte de las grabaciones son durante la madrugada en Periférico Sur.

De acuerdo con el artículo 28, fracción XV, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, participar, organizar o inducir competencias vehiculares de velocidad en vías públicas constituye una infracción contra la seguridad ciudadana.

Estas conductas pueden sancionarse con multas que van de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización; es decir, entre mil 448 y cinco mil 208 pesos o arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de seis a 12 horas.