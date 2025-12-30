Anuario: Tragedia en CCH Sur: el crimen de Lex Ashton “N”

“Era como el misterio para todos ver a Lex Ashton sin cubrebocas”

El 22 de septiembre, Lex Ashton “N” ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) vestido de negro, con una sudadera con capucha y cubrebocas, pero con una guadaña, navajas y gas pimienta. Las instalaciones se mancharon por un asesinato.

Si bien la madre del joven de 19 años, presuntamente, advirtió ese día a las autoridades universitarias y al 911 que su hijo salió de casa armado, poco efecto tuvo. El estudiante, de manera azarosa, mató a Jesús Israel, de 16 años, e hirió a Armando, un trabajador de 65 años, quien intentó detenerlo.

Luego del ataque, Lex Ashton “N” intentó huir, pero se fracturó ambas piernas y fue arrestado.

Cuatro días después, compañeras de clase hablaron con La Razón y describieron al joven como tranquilo, aunque callado. Algunas bromearon con que algún día los mataría a todos y él sólo reía.

“Siempre se le veía solo, retraído y en su mundo. Me acuerdo que una vez le dije amiga que Lex se me hacía interesante y que estaría padre que fuéramos amigos”, contó Lee a este diario al recordar a su excompañero.

Lex Ashton “N” no sufrió bullying en el CCH, pero nunca tuvo amigos y terminó cobijado por los incel, comunidades de hombres que no han tenido ninguna relación sexual o afectiva con una mujer y que incentivan un resentimiento hacia ellas.

Ahora el joven está en prisión preventiva por homicidio calificado. La tragedia evidenció fallas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Gobierno capitalino para prevenir la inseguridad, lo cual provocó una serie de protestas y el impulso de políticas públicas en la ciudad para atender la salud mental.