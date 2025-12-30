¡Atento a tus traslados!

Metrobús: qué ruta de apoyo desaparece a partir del 5 de enero de 2026 y por qué

A partir del próximo 5 de enero dejará de operar una ruta del Metrobús que operaba en apoyo al cierre de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México

Una unidad del Metrobús de la Línea 7, que circula sobre Paseo de la Reforma.
Una unidad del Metrobús de la Línea 7, que circula sobre Paseo de la Reforma. Foto: Cuartoscuro
Por:
César Huerta

A partir del lunes 5 de enero del 2026, el Metrobús pondrá fin a la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya, al considerar que “cumplió con el periodo de apoyo a la ciudadanía” tras la reapertura total de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

Recordó que desde su puesta en marcha en noviembre de 2023, y posteriormente en abril de 2024 cuando extendió su servicio hasta la Glorieta de Cuitláhuac, la ruta conectó con las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 del Metrobús, y con las líneas 7 y 9 del Metro, así como con las línea 2 y 5 del Trolebús.

En total, 15 estaciones conformaron la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya:

  • Glorieta Cuitláhuac
  • Garibaldi
  • Glorieta Violeta
  • Hidalgo
  • El Caballito
  • Amajac
  • París
  • Reforma
  • Hamburgo
  • El Ahuehuete
  • El Ángel
  • La Diana
  • Chapultepec
  • De la Salle
  • Alameda Tacubaya
Las estaciones del Metrobús que conformaron la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya.
Las estaciones del Metrobús que conformaron la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya. ı Foto: Metrobús

Ante la desaparición del servicio de apoyo, el Metrobús recordó a usuarios que su Línea 7 opera sobre Paseo de la Reforma en cinco rutas:

  • Indios Verdes - Campo Marte
  • Hospital Infantil La Villa - Campo Marte
  • Indios Verdes - La Diana
  • Hospital Infantil La Villa - La Diana
  • Garibaldi - Campo Marte

Indicó, además, que los autobuses que conformaron la flota de la ruta de apoyo serán incorporados a las rutas Garibaldi-Campo Marte e Indios Verdes-La Diana.

Metrobús cierra cinco estaciones de la Línea 4 hasta el 8 enero de 2026

Por otra parte, el Metrobús anunció modificaciones en el servicio de las rutas Norte y Surde la Línea 4 con motivo de la romería navideña anual en la alcaldía Cuauhtémoc.

Debido a las festividades, cinco estaciones cerrarán en ambos sentidos hasta el 8 de enero de 2026:

Ruta Norte

  • Buenavista
  • Alcaldía Cuauhtémoc
  • Hidalgo
  • Bellas Artes

Ruta Sur

  • Alcaldía Cuauhtémoc
  • México Tenochtitlán

Ante la suspensión del servicio en cinco estaciones, el Metrobús detalló que la Línea 4 operará con desvíos temporales:

Ruta Norte

En la Ruta Norte, el servició será desde la estación Teatro Blanquita hasta San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente.

Ruta Sur

Por otro lado, la Ruta Sur operará desde Buenavista a San Lázaro con desvío en la calle de Balderas.

