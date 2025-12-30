Metrobús: qué ruta de apoyo desaparece a partir del 5 de enero de 2026 y por qué

A partir del lunes 5 de enero del 2026, el Metrobús pondrá fin a la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya, al considerar que “cumplió con el periodo de apoyo a la ciudadanía” tras la reapertura total de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.
Recordó que desde su puesta en marcha en noviembre de 2023, y posteriormente en abril de 2024 cuando extendió su servicio hasta la Glorieta de Cuitláhuac, la ruta conectó con las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 del Metrobús, y con las líneas 7 y 9 del Metro, así como con las línea 2 y 5 del Trolebús.
En total, 15 estaciones conformaron la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya:
Metrobús anuncia cierre de estas cinco estaciones de la Línea 4 hasta enero de 2026
- Glorieta Cuitláhuac
- Garibaldi
- Glorieta Violeta
- Hidalgo
- El Caballito
- Amajac
- París
- Reforma
- Hamburgo
- El Ahuehuete
- El Ángel
- La Diana
- Chapultepec
- De la Salle
- Alameda Tacubaya
Ante la desaparición del servicio de apoyo, el Metrobús recordó a usuarios que su Línea 7 opera sobre Paseo de la Reforma en cinco rutas:
- Indios Verdes - Campo Marte
- Hospital Infantil La Villa - Campo Marte
- Indios Verdes - La Diana
- Hospital Infantil La Villa - La Diana
- Garibaldi - Campo Marte
Indicó, además, que los autobuses que conformaron la flota de la ruta de apoyo serán incorporados a las rutas Garibaldi-Campo Marte e Indios Verdes-La Diana.
Metrobús cierra cinco estaciones de la Línea 4 hasta el 8 enero de 2026
Por otra parte, el Metrobús anunció modificaciones en el servicio de las rutas Norte y Surde la Línea 4 con motivo de la romería navideña anual en la alcaldía Cuauhtémoc.
Debido a las festividades, cinco estaciones cerrarán en ambos sentidos hasta el 8 de enero de 2026:
Ruta Norte
- Buenavista
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Hidalgo
- Bellas Artes
Ruta Sur
- Alcaldía Cuauhtémoc
- México Tenochtitlán
Ante la suspensión del servicio en cinco estaciones, el Metrobús detalló que la Línea 4 operará con desvíos temporales:
Ruta Norte
En la Ruta Norte, el servició será desde la estación Teatro Blanquita hasta San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente.
Ruta Sur
Por otro lado, la Ruta Sur operará desde Buenavista a San Lázaro con desvío en la calle de Balderas.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tieneLa Razón.
cehr