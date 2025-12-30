Metrobús: qué ruta de apoyo desaparece a partir del 5 de enero de 2026 y por qué

Una unidad del Metrobús de la Línea 7, que circula sobre Paseo de la Reforma.

A partir del lunes 5 de enero del 2026, el Metrobús pondrá fin a la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya, al considerar que “cumplió con el periodo de apoyo a la ciudadanía” tras la reapertura total de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

Recordó que desde su puesta en marcha en noviembre de 2023, y posteriormente en abril de 2024 cuando extendió su servicio hasta la Glorieta de Cuitláhuac, la ruta conectó con las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 del Metrobús, y con las líneas 7 y 9 del Metro, así como con las línea 2 y 5 del Trolebús.

En total, 15 estaciones conformaron la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya:

Glorieta Cuitláhuac

Garibaldi

Glorieta Violeta

Hidalgo

El Caballito

Amajac

París

Reforma

Hamburgo

El Ahuehuete

El Ángel

La Diana

Chapultepec

De la Salle

Alameda Tacubaya

Las estaciones del Metrobús que conformaron la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya. ı Foto: Metrobús

Ante la desaparición del servicio de apoyo, el Metrobús recordó a usuarios que su Línea 7 opera sobre Paseo de la Reforma en cinco rutas:

Indios Verdes - Campo Marte

Hospital Infantil La Villa - Campo Marte

Indios Verdes - La Diana

Hospital Infantil La Villa - La Diana

Garibaldi - Campo Marte

Indicó, además, que los autobuses que conformaron la flota de la ruta de apoyo serán incorporados a las rutas Garibaldi-Campo Marte e Indios Verdes-La Diana.

Metrobús cierra cinco estaciones de la Línea 4 hasta el 8 enero de 2026

Por otra parte, el Metrobús anunció modificaciones en el servicio de las rutas Norte y Surde la Línea 4 con motivo de la romería navideña anual en la alcaldía Cuauhtémoc.

Debido a las festividades, cinco estaciones cerrarán en ambos sentidos hasta el 8 de enero de 2026:

Ruta Norte

Buenavista

Alcaldía Cuauhtémoc

Hidalgo

Bellas Artes

Ruta Sur

Alcaldía Cuauhtémoc

México Tenochtitlán

Ante la suspensión del servicio en cinco estaciones, el Metrobús detalló que la Línea 4 operará con desvíos temporales:

Ruta Norte

En la Ruta Norte, el servició será desde la estación Teatro Blanquita hasta San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente.

Ruta Sur

Por otro lado, la Ruta Sur operará desde Buenavista a San Lázaro con desvío en la calle de Balderas.

🔔 Información importante.



Considera que nuestra #Línea4 presenta modificaciones en el servicio de la ruta norte y sur, por Romería Navideña hasta el 8 de enero del 2026. 🎄🎁



Prevé tu trayecto. ⏰🚍https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/qQP3VQMOFz — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 30, 2025

