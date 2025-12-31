Mueren 4 personas por intoxicación de gas en vivienda del pueblo de Santa Fe, Álvaro Obregón

Mueren cuatro personas y sobreviven otras tres a intoxicación de gas en vivienda de la colonia Santa Fe.

Al menos cuatro personas murieron este 31 de diciembre, en víspera de año nuevo, tras resultar intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono derivado de una fuga de gas al interior de una vivienda de la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México.

Ocurrió en un domicilio ubicado en la calle de Galeana de la colonia Santa Fe, donde servicios de emergencia diagnosticaron sin signos vitales a un menor de edad de 8 años, a dos mujeres de 25 y 29 años, y a un hombre de 50 .

En el lugar, personal de Protección Civil localizó a otras tres personas con vida que fueron trasladadas al Hospital General “Dr. Enrique Cabrera” del IMSS-Bienestar, ubicado a unos 9 kilómetros de distancia.

De acuerdo con la alcaldía Álvaro Obregón, en el mismo cuarto donde fueron encontradas las víctimas se hallaron tres tanques de gas, entre ellos uno con capacidad de 10 kilogramos que presentó una fuga .

Los contenedores fueron retirados y la zona quedó bajo resguardo de elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la demarcación, mientras se descartan riesgos para los vecinos.

¿Qué hacer en caso de percibir una fuga de gas?

Para prevenir explosiones, incendios e intoxicaciones, el Heroico Cuerpo de Bomberos recomienda instalar detectores inteligentes de gas, que ayudan a detectar fugas a tiempo y reducir los riesgos, además de problemas de salud asociados a la inhalación, como:

Náuseas

Mareos

Desorientación

Daños oculares, como irritación o ardor

En caso de sospechar una fuga de gas se recomienda actuar de inmediato:

Cerrar la llave del tanque de gas o llave de paso

Salir y evacuar el área o el inmueble

No encender ni apagar luces, aparatos electrónicos, o evitar contacto con corrientes eléctricas, pues una chispa puede causar una explosión

Ventilar el lugar, o abrir puertas y ventanas, si es seguro hacerlo

Ante cualquier emergencia, se recomienda llamar al 911 o a los bomberos, al número telefónico 55 5768 2532.

¿Cómo solicitar una revisión a una instalación de gas en CDMX?

Habitantes de la Ciudad de México pueden solicitar al Heroico Cuerpo de Bomberos una revisión gratuita a instalaciones de gas o electricidad en sus viviendas.

Para ello, es necesario realizar una solicitud al correo electrónico prevencionincendioshcb@gmail.com; o a través de WhatsApp, enviar un mensaje al número 55 7514 4189 con los siguientes datos:

Nombre

Dirección

Horario de visita

