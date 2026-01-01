¿Cuáles son los descuentos en pago de tenencia en 2026 y hasta cuándo aplican?

La SAF actualizó el límite para que las personas puedan ecentar el pago de la tenencia vehícular este 2026, por lo que ahora se cuenta con una política tributaria basada en principos de austeridad y transparencia.

Este 1 de enero el la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) emitió un comunicado en el que establece los descuentos en los pagos de tenencia para dar a los residentes de la Ciudad de México beneficios fiscales.

Estos beneficios tributarios comenzarán a ser aplicados a partir de este mes, y de acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, esta medida se implementó tomando en cuenta la situación económica y social de las y los contribuyentes.

Descuentos en pago de tenencia 2026 ı Foto: Especial

Estos son los descuentos en los pagos de tenencia de la CDMX en 2026

De acuerdo con lo establecido por la SAF, el nuevo límite en el valor de factura de un vehículo es de 638 mil para que se pueda acceder al subsidio del 100 por ciento de la tenencia vehicular en la CDMX este 2026.

El valor máximo de los vehículos que eran elegibles para el subsidio era de 250 mil pesos, por lo que con la nueva disposición, en la que se incrementó considerablemente el valor, ahora más automovilistas podrán quedar exentos del pago de la tenencia.

Para falicilitar el cumplimiento tributario de los automovilistas, las personas deben tener cubiero el pago del refrendo para poder acceder a un decuento del 100 por ciento de la Tenencia vehicular en los automóviles con un valor total máximo de 638 mil pesos.

Este beneficio será apliclable a personas físicas y morales, y en cuanto a las motocicletas, el valor total de estas no debe exceder los 250 mil pesos, y en ambos casos deben incluirse el IVA dentro de los costos máximos establecidos.

Descuentos en pago de tenencia 2026 ı Foto: Especial

¿Cuáles son los requisitos para el decuento de la tenencia en 2026?

Los requisitos para poder acceder a este beneficio establecido en el Paquete Económico 2026 de la CDMX son las siguientes:

Ser persona física o moral sin fines de lucro.

Tener placas de la Ciudad de México.

Estar al corriente en el pago de tenencias anteriores.

Pagar el refrendo vehicular, que es un monto fijo anual de 760 pesos en 2026

Este beneficio estará disponible a partir del jueves 1 de enero, y dejará de ser aplicable hasta el martes 31 de marzo, y para poder acceder al apoyo no se debe contar con adeudos de Tenencias de años anteriores, y se debe contar con una Tarjeta de Circulación vigente, y en caso de no tenerla, se debe pagar la renovación.

Este pago puede realizarse en los puntos de cobro que se encuentran disponibles, así como en los kioscos de la tesorería, bancos, tiendas de conveniencia, tiendas departamentales, en la página web de la SAF, y en la aplicación móvil de la Tesorería de la CDMX.

Aplicación para pagar predial, tenencia, agua, licencias y más en CDMX ı Foto: Redes Sociales

