Gobierno de CDMX reporta 12 personas lesionadas tras sismo con epicentro en Guerrero

Daños en la Ciudad tras el sismo de eete viernes.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reportó que hay al menos 12 personas lesionadas por el sismo de 6.5 grados en San Marcos, Guerrero, de esta mañana.

Clara Brugada dijo que el temblor provocó la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como cortes de luz en distintas colonias de la ciudad.

“Se evalúan 2 estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y 5 casas habitación”, agregó Clara Brugada.

Después de activar el protocolo de actuación por el sismo, se tiene el reporte al momento de 12 personas lesionadas; la caída de 5 postes y 4 árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.



Un sismo de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero, se registró este viernes 2 de enero, el cual fue percibido en la Ciudad de México.

En la Ciudad de México se activó la alerta sísmica en los celulares.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), indicó que hasta las 10:00 horas de este 2 de enero, se han registrado 273 réplicas del sismo de Magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, la más grande de magnitud 4.2.

