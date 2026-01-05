Brugada celebra el Día de Reyes con mega rosca y entrega de juguetes en el Ángel de la Independencia

Clara Brugada entrega un juguetes a un niño en el evento con motivo del Día de Reyes.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la partida y reparto de la mega rosca de Reyes en el Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc, así como la entrega de miles de juguetes para niñas y niños de la Ciudad de México.

En el lugar se llevó a cabo la repartición de una rosca de Reyes de 400 metros lineales y 800 kilogramos para aproximadamente 28 mil personas; además, se entregaron 28 mil lechitas Santa Clara de 180 mililitros y 15 mil juguetes.

Aspecto de la mega rosca de la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

“Hay un gran acuerdo con los Reyes Magos para las infancias de la Ciudad de México; todo a favor de las niñas y los niños”, afirmó Brugada, al señalar que el primero es tener y apoyar la educación inicial, además de espacios para cuidarlos.

La mandataria capitalina detalló que el objetivo es que los centros de cuidado y desarrollo infantil funcionen como un nuevo sistema educativo, además de ser un derecho para todas las niñas y los niños.

“Segundo acuerdo con los Reyes Magos: que en las familias, en la comunidad, en las escuelas se eduque a los niños con metodologías de respeto, con ternura a todos los niños. Y tercero, vivir una infancia feliz y alegre y sin violencia en la Ciudad de México” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



Paralelamente al acto en el Ángel de la Independencia, se realizó la partida y reparto de la rosca en las 15 demarcaciones restantes de la capital.

Este 6 de enero se celebra el Día de Reyes. ı Foto: Cortesía

La secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, destacó que el gobierno trabaja por el bienestar de las niñas y los niños, para que su única preocupación sea jugar e ir a la escuela.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares , Julián Castañeda Fernández, subrayó que este 2026 se cumplen 27 años de elaborar la mega rosca de la Ciudad de México.

Mega rosca de Reyes midió 400 metros lineales y pesó 800 kilogramos. ı Foto: Cortesía

Asimismo, compartió que ya llevan a cabo los preparativos para el Festival del Pan Dulce Mexicano, que se contempla para el abril próximo.

“México tiene el mejor pan dulce del mundo. Hay que hacerlo saber a la gente. El pan de México tiene 2 mil 400 variedades. (...) Este pan tiene dos grandes panes ceremoniales, el pan de muerto que conforma la cultura dentro del mundo (...), pero el otro gran pan ceremonial es la rosca de Reyes”, afirmó Castañeda Fernández.

Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Corporativos en FEMSA, Roberto Campa, informó que les correspondió apoyar con 25 mil lechitas de 180 mililitros para acompañar la rosca; mientras que el Presidente de La Esperanza, Javier Juan Pérez, relató los inicios de la panadería en Iztapalapa, en la colonia Escuadrón 201.

