Alcalde Luis Mendoza reporta saldo blanco con operativo navideño en Benito Juárez

Como resultado del operativo “Navidad Segura Blindar BJ360° 2025”, implementado por el alcalde Luis Mendoza Acevedo, la alcaldía Benito Juárez reporta saldo blanco durante el periodo decembrino, que transcurrió en un ambiente de orden, tranquilidad y seguridad al reducir riesgos para la población.

“Vecinas y vecinos de Benito Juárez. Quiero desearles un feliz 2026. Hoy estamos formalmente cerrando todo lo que fue el operativo navideño, en Benito Juárez se cumplió la meta: saldo blanco. Seguimos siendo la alcaldía más segura de la ciudad . Este trabajo es de los vecinos, del gobierno, de todos nosotros. Seguiremos con esto constantemente, con patrullajes como se hizo en centros comerciales, tianguis, mercados, verbenas populares y parques, cuidando de tu casa, cuidando de ti”, externó el alcalde.

Luis Mendoza. alcalde de Benito Juárez. ı Foto: Cortesía

Del 10 de diciembre de 2025 al 5 de enero, elementos de Blindar BJ360° realizaron un operativo especial con el que se reforzó la presencia policial en puntos estratégicos de la alcaldía, gracias a lo cual se fortalecieron las acciones de seguridad y se previnieron conductas delictivas que pudieran afectar a vecinos y visitantes.

Durante este periodo, se llevaron a cabo 13 mil 879 acciones entre recorridos de vigilancia preventiva en puntos estratégicos como romerías, mercados públicos y plazas comerciales, y la ejecución del Código Águila, que consiste en visitas periódicas de policías a casas-habitación, instituciones bancarias y negocios para aumentar la confianza de la ciudadanía y proteger a personas en situación de riesgo.

Asimismo, se realizó un despliegue operativo para brindar acompañamiento con motivo del Día de Reyes y prevenir robos y otros delitos que pusieran en riesgo la sana convivencia en la demarcación. Para ello, se llevaron a cabo recorridos a pie-tierra dentro y fuera de las romerías instaladas en los mercados públicos de la alcaldía y patrullajes en zonas de alta afluencia, para lo cual se dispusieron 32 unidades.

“Esto no termina hoy; se seguirá durante el 2026 con mucho más reforzamiento, como hoy 6 de enero. Vamos a meterle con el tema a todos los parques, porque los Reyes Magos ya llegaron y vamos a reforzar la seguridad, ya que hay muchos niños en los parques. Me encuentro en uno de ellos y seguimos haciendo rondines donde habrá más presencia policiaca, más presencia de Blindar BJ 360. Seguiremos trabajando para ustedes” Luis Mendoza. alcalde de Benito Juárez



Efectivos de la SSC apoyaron en reforzamiento de seguridad en la alcaldía Benito Juárez. ı Foto: Cortesía

Con el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y la coordinación interinstitucional, en comparación con diciembre de 2024, la alcaldía logró una importante disminución en delitos como el robo a automovilista, a transeúnte en vía pública y robo a vehículo.

Una vez que la temporada navideña llegó a su fin, la administración de Luis Mendoza refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones que mantengan a Benito Juárez como el mejor lugar para vivir, donde el orden y la seguridad estarán siempre presentes en beneficio de su población.

