Difunden VIDEO de la llegada de Gaby ‘N’ a su casa tras presuntamente atropellar a motociclista

Un nuevo video de cámaras de seguridad ha circulado en redes sociales en el que se observa a una mujer identificada como Gaby “N”, presunta responsable de atropellar y arrastrar a un motociclista en calles de Iztapalapa, llegara a su domicilio minutos después de los hechos, sin aparentes señales de urgencia o preocupación por lo ocurrido.

Las imágenes, difundidas en redes sociales muestran cómo la conductora desciende de un Honda City azul —el mismo vehículo implicado en el fatal incidente— en la colonia Ciudad Jardín, Nezahualcóyotl, Estado de México; camina unos pasos hacia la entrada de su vivienda, abre el zaguán y, con calma, regresa al auto para estacionarlo en el interior del inmueble.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El incidente ocurrió la noche del 3 de enero de 2026, alrededor de las 22:00 horas, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la alcaldía Iztapalapa.

Un hombre de 52 años, identificado como Roberto Hernández, fue impactado por la parte trasera por el vehículo en movimiento y arrastrado por casi dos kilómetros con su motocicleta enganchada al automóvil.

Tras el impacto, el cuerpo quedó bajo el auto hasta que un tope en la vía provocó que se desprendiera. Hernández falleció en el lugar, mientras que la conductora —según las grabaciones— continuó su trayecto y huyó sin detenerse a auxiliarlo.

El video difundido ha causado indignación entre usuarios de redes sociales, no solo por la brutalidad del atropellamiento, sino también por la aparente tranquilidad con la que la mujer llega a su domicilio tras el hecho. En la grabación no se aprecia nerviosismo o prisa por parte de la conductora; más bien actúa con calma al estacionar el automóvil.

Según versiones difundidas, minutos después de guardar el auto, la mujer habría salido nuevamente del domicilio y no ha sido localizada por las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo, además de las diligencias correspondientes para confirmar la identidad de quien conducía el automóvil al momento de los hechos.

