Caen 2 por atacar a balazos a policía en la colonia Ermita Zaragoza, en Iztapalapa.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres posiblemente relacionados con la agresión a un policía, quien realizaba labores de inteligencia en la alcaldía Iztapalapa.

Tras la agresión con impactos de arma de fuego, se realizaron trabajos de investigación y seguimiento para lograr la detención de los implicados a quienes les aseguraron dosis de aparente droga y un arma corta.

Los detenidos de 20 y 28 años de edad fueron presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y continuará con la carpeta de investigación correspondiente.

A través de un comunicado la SSC informó que el uniformado daba seguimiento a diversas denuncias ciudadanas por la probable venta y distribución de narcóticos, ocurrida al interior de una unidad habitacional localizada, en la colonia Ermita Zaragoza, de dicha alcaldía.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Resultado de trabajos de investigación y seguimiento tras la agresión con impactos de arma de fuego en contra de un oficial que realizaba labores de inteligencia en la alcaldía @Alc_Iztapalapa, efectivos de la #SSC detuvieron a dos hombres posiblemente… pic.twitter.com/WjS3N0v2UZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 7, 2026

Asimismo, ante la agresión los oficiales instrumentaron un dispositivo de búsqueda y localización de los probables responsables, con el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) y del C2 Oriente.

Por lo anterior, los dos sujetos cuyas señas particulares y de vestimenta coincidían con las imágenes obtenidas en las indagatorias, fueron detenidos en la calle Retorno Constitución de Apatzingán, en la misma colonia.

En la detención a uno de ellos le hallaron 47 envoltorios de papel de diferentes colores con una sustancia sólida en piedra con las características de la cocaína; 35 bolsitas de plástico transparente con una hierba verde y seca semejante a la marihuana, 19 bolsitas con un material parecido a la metanfetamina, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Mientras que al otro le aseguraron un arma de fuego corta con nueve cartuchos útiles, 98 dosis de una sustancia similar a la cocaína, 84 envoltorios con aparente marihuana, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

JVR