Perros en hacinamiento y con desnutrición: FGJ

Clara Brugada realiza recorrido en el albergue Franciscano donde fueron rescatados 800 perros el pasado 8 de enero.

El gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) confirmaron que, de acuerdo a dictámenes periciales, los 858 perros rescatados del Refugio Franciscano en Cuajimalpa el pasado 7 de enero, presentaban desnutrición, enfermedades crónicas sin tratamiento y vivían en condiciones de hacinamiento severo.

Los dictámenes periciales en medicina veterinaria forense documentaron “afectaciones graves al bienestar animal” y “omisiones reiteradas en la atención médica”, lo que derivó en el aseguramiento de los animales mediante orden judicial tras denuncias ciudadanas presentadas en diciembre de 2025.

El Dato: Desde 1977 el Refugio Franciscano se convirtió en el hogar de miles de animales de compañía que se encontraban en situación de maltrato y abandono en las calles.

La intervención, que contó con la participación de la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), tuvo como objetivo salvaguardar el bienestar de los animales y documentar las condiciones en las que se encontraban.

El operativo se desplegó después de que personal de servicios periciales realizaran inspecciones exhaustivas del inmueble ante las denuncias ciudadanas.

Según informaron las autoridades, antes del operativo se contabilizaron 936 animales en el lugar. De ese total, 21 murieron entre el 13 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 —19 caninos y 2 felinos— “como consecuencia del grave deterioro en su estado de salud”. Además, 57 animales más fueron hospitalizados antes del aseguramiento: 20 perros y 37 gatos que requirieron atención veterinaria urgente y fueron trasladados a clínicas especializadas de la CDMX.

“La Fiscalía CDMX cuenta con el dictamen pericial y documentación correspondiente sobre estos lamentables decesos”, señalaron las autoridades en un comunicado conjunto, al precisar que todos los fallecimientos ocurrieron antes del aseguramiento del inmueble.

Los dictámenes de servicios periciales acreditaron múltiples irregularidades que ponían en riesgo la vida de los animales: “hacinamiento severo, condiciones de insalubridad, omisiones reiteradas en la atención médica, desnutrición, enfermedades crónicas sin tratamiento y un entorno incompatible con condiciones mínimas de bienestar”, factores que motivaron la actuación inmediata de las autoridades para evitar más decesos.

Los 858 caninos rescatados fueron distribuidos de manera estratégica en tres refugios temporales habilitados bajo supervisión gubernamental: 304 se encuentran en el Refugio del Ajusco, 371 en el Refugio de la Brigada Animal de la SSC en Xochimilco y 183 en el espacio transitorio habilitado en la Utopía GAM. Según las autoridades, en estos espacios los animales “cuentan con las condiciones adecuadas para su recuperación progresiva” y se garantiza su bienestar mientras se realiza su proceso de adopción.

El Gobierno capitalino aclaró que el inmueble de Cuajimalpa “no se encuentra asegurado por la FGJCDMX” y que “cualquier determinación sobre su posesión o situación jurídica corresponde exclusivamente a los procesos civiles en curso ante las instancias competentes”.

Las autoridades de la Ciudad de México enfatizaron que “no tienen interés alguno en la propiedad o posesión del inmueble” ni participan en controversias de carácter civil relacionadas con el mismo, y que su “actuación se ha limitado estrictamente a salvaguardar el bienestar y la integridad de los animales”.