Metro CDMX reconoce óptimo servicio de apoyo de la RTP en traslado de usuarios de la Línea B

Unidades de la RTP apoyan en el traslado de usuarios de la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

El Metro de la Ciudad de México informó que el traslado de usuarios de la Línea B en unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) operó “de forma óptima”, en apoyo a trabajos que mantuvieron cerradas estaciones en el tramo Villa de Aragón - Morelos.

A unas horas de concluir la jornada de este domingo 11 de noviembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) afirmó que no se registraron incidentes o contratiempos mayores .

El servicio de apoyo se realizó con 50 vehículos de la RTP, desde la mañana del sábado 10 de enero, con paradas en las estaciones San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía y Deportivo Oceanía.

Los tramos en servicio, Buenavista - Morelos y Villa de Aragón -Ciudad Azteca, operaron sin contratiempos.

En las estaciones Morelos y Villa de Aragón, terminales provisionales para el servicio de apoyo de la RTP, se llevó a cabo un operativo especial de información, asistencia y orientación al usuario, con personal de las áreas de Seguridad Institucional, Protección Civil y Atención.

Respecto a los trabajos en la Línea B, desde la madrugada del sábado se realizó el colado de trabes, y el fraguado del concreto está en marcha. Además, se concluyó la instalación de durmientes sintéticos, entre Oceanía y Deportivo Oceanía.

Colado de trabes en la Línea B del Metro. ı Foto: Cortesía

A partir de este lunes 12 de enero, la Línea B reanudará operaciones con normalidad, en beneficio de alrededor de 401 mil usuarios.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, y los trabajadores del organismo, agradecieron la comprensión de las personas usuarias afectadas por el cierre de seis estaciones de la Línea B.

