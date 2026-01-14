Cae en Iztacalco presunto líder de ‘Los Gansos’, grupo ligado a extorsiones y a homicidios.

Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo para el combate a los delitos de alto impacto, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego, 185 dosis de posible cocaína y marihuana, identificado como probable líder de un grupo delictivo conocido como “Los Gansos”, que opera en la alcaldía Iztacalco.

La detención se llevó a cabo cuando los uniformados fueron desplazados a la colonia Nueva Santa Anita, para combatir los hechos relacionados a la compra y venta de droga y dar seguimiento a un grupo delincuencial generador de violencia, y al circular por la esquina de la avenida Presidente Plutarco Elías Calles y la calle Cuauhtémoc, observaron a una persona en actitud inusual que manipulaba bolsitas de plástico como las usadas para la distribución de droga.

Al notar la posible comisión de un delito, los oficiales se aproximaron al sujeto a quien, en apego al protocolo de actuación policial, le fue realizada una revisión preventiva, tras la cual le hallaron al interior de una mochila con estampado de camuflaje un arma de fuego corta abastecida con 10 cartuchos útiles.

También le aseguraron 140 dosis de una sustancia similar a la cocaína, 45 envoltorios de plástico con una hierba verde y seca con las características a la marihuana, una bolsa con el mismo vegetal a granel, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por lo anterior, el hombre de 31 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley, y junto con todo lo asegurado, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

#BoletínSSC | #DETENIDO | DERIVADO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA, POLICÍAS DE LA #SSC DETUVIERON A UN HOMBRE EN POSESIÓN DE UN ARMA DE FUEGO CORTA Y MÁS DE 180 DOSIS DE APARENTE DROGA, IDENTIFICADO COMO POSIBLE LÍDER DE UN GRUPO DELICTIVO QUE OPERA EN LA ALCALDÍA… pic.twitter.com/uXgryAEwK9 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 15, 2026

Cabe señalar que, de acuerdo con información obtenida, se supo que el detenido cuenta con cuatro ingresos al Sistema, en el año 2013 por Homicidio en grado de tentativa, en 2018 por Robo agravado, en 2020 por Delitos contra la salud, y en 2023 por Delitos ambientales.

Además, está identificado como probable líder de un grupo delictivo dedicado a los delitos de narcomenudeo y extorsión en la alcaldía Iztacalco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR