Mauricio Tabe pide reubicar embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera de la alcaldía Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, anunció que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la reubicación de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera del territorio de su demarcación, al considerar que sus mandatarios “representan gobiernos criminales y dictaduras que han abusado del poder ”.

A través de la red social X, el edil reconoció que su petición podría no tener efectos inmediatos, pero subrayó que mientras encabece la alcaldía insistirá en esta solicitud.

En Miguel Hidalgo NO son bienvenidas las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.



Por eso solicitaremos a la @SRE_mx la reubicación de sus embajadas mientras no existan gobiernos electos por el pueblo.



Aquí la libertad se defiende. Somos el Bastión de la Libertad. pic.twitter.com/m4LZxPOSfH — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) January 18, 2026

Actualmente, la embajada de Venezuela se ubica en Polanco; la embajada de Cuba está en Polanco II Sección, y la embajada de Nicaragua está en la colonia Irrigación; todas dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha emitido un posicionamiento para reubicar las embajadas a alguna otra de las 15 demarcaciones de la Ciudad de México, y ningún otro alcalde o alcaldesa se ha manifestado dispuesto a recibirlas.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tampoco ha emitido en las redes sociales un posicionamiento al respecto.

La solicitud de Mauricio Tabe llega a dos semanas de que el gobierno de Estados Unidos irrumpió en Venezuela para extraer y apresar al mandatario Nicolás Maduro Moros, dejando a su paso bases militares bombardeadas limitando la capacidad de acción del ejército de Venezuela.

La presidenta interina es Delcy Rodríguez Gómez, quien por años fue la vicepresidenta de Maduro. Ella ya ha presidido reuniones con altos funcionarios, recibido a enviados internacionales y se ha reunido en privado con diplomáticos como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

