Gobierno de CDMX y Coyoacán ratifican apoyo a vecinos de Paseos de Taxqueña tras explosión.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, sostuvieron un encuentro con vecinas y vecinos afectados por la explosión registrada en la colonia Paseos de Taxqueña -del pasado viernes- y les refrendaron su compromiso y disposición para acompañarlos de manera permanente hasta la total recuperación de sus viviendas.

“Los vamos a seguir acompañando, la Jefa de Gobierno está al pendiente, ha dado instrucciones siempre para que se les apoye en todo lo que se necesita, yo les digo que tanto el Gobierno Central como la Alcaldía no nos vamos a mover hasta que las cosas queden bien”, destacó el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

Este lunes la Jefa de Gobierno y el Alcalde recorrieron la llamada “zona cero” donde se encuentra el edificio de 24 departamentos en donde ocurrió una explosión el viernes 9 de enero y que obligó a desalojar la construcción, a fin de que se someta a un proceso de rehabilitación, cuyo costo cubrirá el gobierno central.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció la atención inmediata brindada por las distintas instancias desde el primer momento de la emergencia: “un reconocimiento al Heroico Cuerpo de Bomberos, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos que de inmediato estuvo al tanto, a la Alcaldía, a todas las instituciones de emergencia, a la Secretaría de Vivienda y a las Fuerzas Federales”, indicó.

Los mandatarios realizaron un recorrido por el edificio 21 B de la calle Paseos de Naranjos, donde ocurrió la explosión, acompañados por el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, y la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas.

Inti Muñoz precisó que, de acuerdo con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, “el edificio puede y debe ser rehabilitado y tendrá un costo de 18 mdp y una duración de 6 a 8 meses a partir de que al iniciar marzo tengamos todas las condiciones en términos técnicos y proyectuales perfectamente definidas”.

Brugada Molina señaló que las 25 familias afectadas contarán con un lugar provisional para vivir durante el proceso de rehabilitación y que podrán contar con un programa de apoyo para renta que cubrirá la Alcaldía.

Más tarde, en la Unidad Habitacional Torres de Coyoacán, dieron inicio al programa “El detector que te salva”, en donde el alcalde Giovani Gutiérrez destacó que esta estrategia, impulsada por la Jefa de Gobierno, con la cual se permitirá que miles de familias cuenten con dispositivos electrónicos capaces de detectar oportunamente fugas de distintos gases.

“Hoy refrendamos una vez más que la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno es la clave, nosotros de la mano de la Jefa de Gobierno seguiremos trabajando constantemente en todas las calles de los pueblos, barrios, unidades habitacionales, fraccionamientos y colonias de toda nuestra demarcación, para que tú vecina y vecino puedan vivir bien, vivir mejor”, destacó el Alcalde.

En su mensaje, Clara Brugada Molina señaló que en la capital del país se registran alrededor de 4 mil incidentes al año relacionados con fugas de gas, como incendios y explosiones, lo que representa un promedio de once eventos diarios, y subrayó que el uso de estos dispositivos puede ayudar a evitar tragedias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR