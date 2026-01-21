En estado ‘delicado’, uno de cada cinco animales del Refugio Franciscano

Los representantes del albergue se dijeron contentos de que los animales están en buenas condiciones

Uno de cada cinco perros que fueron trasladados del Refugio Franciscano, ubicado en Cuajimalpa, se encuentran en un estado de salud “delicado”, indicó la Secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann.

En conferencia de prensa, la funcionaria dio a conocer el estado de salud de los animales del Refugio Franciscano, trasladados en un operativo el pasado 7 de enero tras denuncias por maltrato animal en el albergue, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, alcaldía Cuajimalpa.

Durante su participación, Gasman indicó que 171 de los 858 perros, uno de cada cinco se encuentran con un estado de salud “delicado”.

TE RECOMENDAMOS: Para 2026 Luis Mendoza afirma que se redoblarán esfuerzos en seguridad en la alcaldía Benito Juárez

Los representantes del albergue se dijeron contentos de que los animales están en buenas condiciones ı Foto: Cuartoscuro

“Sobre el estado general de salud, las valoraciones permitieron identificar a los perros en tres categorías clínicas: 49 en estado estable, 638 en estado regular y 171 delicados, estos últimos bajo atención médica prioritaria”, declaró la secretaria.

Asimismo, Nadine Gasman informó que, dentro de estos 171 canes que se encuentran en estado delicado, 30 fueron hospitalizados. De esta cantidad, nueve fueron hospitalizados y seis perros fallecieron.

“Lamentablemente, y como consecuencia del grave deterioro previo al rescate, se han registrado seis decesos pese a los esfuerzos que se han hecho por prevenirlo”.

“Tres [están] vinculados a sepsis, producto de desnutrición, enfermedad periodontal y respiratoria, dos geriátricos y uno tuvo convulsiones y no respondió a las maniobras cardiorrespiratorias que se hicieron”, explicó

La secretaria de salud indicó también que se detectaron múltiples enfermedades en estos animales. Principalmente nutricionales (62 por ciento de los 858 perros), dermatológicas (30 por ciento), cardiacas (10 por ciento) respiratorias (cinco por ciento) y tumores (cuatro por ciento).

Deportivo Los Galeanos 10, uno de los tres albergues temporales para los perros rescatados ı Foto: Cuartoscuro

Siete de cada 10 perros presentaban síntomas de pulgas y cinco de ellos ya cuentan con vacunación antirrábica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL