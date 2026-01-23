Alza de extorsión, por más denuncias y sanciones: SSC

Cartel de la campaña contra la extorsión que se difundió en el Metro, en 2025.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que el alza de 99 por ciento de las carpetas de investigación por extorsión en la Ciudad de México desde 2019 se debe a la campaña de promoción de la denuncia y al considerar que la tentativa se castigue como la comisión del ilícito.

El funcionario reiteró que la atención de este crimen es una prioridad para el Gobierno local y más a casi seis meses del Mundial de Futbol, cuyo partido inaugural será en el Estadio Banorte.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó en diciembre 15 acciones para reforzar el combate contra la extorsión, entre ellas, un gabinete especial y apoyo a víctimas.

“Hay dos razones esenciales a las que responde ese incremento, desde nuestra perspectiva: las modificaciones legales que se hicieron y la campaña que se hizo de la promoción de la denuncia, desde luego, llevan a que la gente se haya acercado más a denunciar y se hayan abierto más investigaciones.

“La otra razón es que estamos valorando la tentativa como extorsión, entonces mucho de lo que antes se valoraba como tentativa y ahora, como política pública, se están investigando como extorsiones entendiendo que las tentativas ya representan una amenaza o una agresión”, respondió a La Razón.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 la Fiscalía capitalina abrió 856 carpetas de investigación por este crimen, cifra que disminuyó a 344 al año siguiente, en el cual se registró la pandemia por Covid-19.

Mil 500 pesos exigía una persona a trabajadoras sexuales de Calzada Zaragoza

Tras la emergencia sanitaria, las indagatorias aumentaron en la Ciudad de México, en 2025 la autoridad local reportó el mayor número de investigaciones por extorsión de los últimos siete años, pues ascendió a mil 704 casos.

Vázquez Camacho explicó que, anteriormente, este crimen era perseguido sólo si había una denuncia; no obstante, luego de la minuta avalada por el Congreso de la Ciudad de México en diciembre pasado, esto ya se hace de oficio.

“Antes, este delito necesitaba forzosamente que hubiera una denuncia para perseguirse. Una de las modificaciones legales que hubo en la ciudad y a nivel nacional es que ahora se persigue de oficio y eso, sin duda, facilita que se investigue este delito y que se abran más carpetas.

156 por ciento aumentaron las detenciones de personas por tentativa de extorsión

“Con nuestra reforma legal, la extorsión pasó de ser un delito exclusivamente patrimonial a uno contra la integridad física. En el momento en que hay ejercicio de violencia ya investigamos como extorsión”, mencionó el titular de la SSC.

El secretario también resaltó que durante el primer año de la actual administración se han tenido logros importantes en el combate a la extorsión, por lo que se continuará con la estrategia para disminuir a mínimos históricos como se ha hecho con los delitos de alto impacto.

El más reciente informe de seguridad revela que entre 2024 y 2025 aumentó 156 por ciento el número de personas detenidas por tentativa de extorsión al pasar de nueve a 23 sospechosos, en tanto por la consumación del crimen se pasó de 195 a 249, es decir, un alza de 27.7 por ciento.

ATENCIÓN EN ZARAGOZA. Vázquez Camacho afirmó que, en el caso de las denuncias de trabajadoras sexuales trans de la Calzada Ignacio Zaragoza, quienes han denunciado ser víctimas de extorsión, ya hay una investigación.

El pasado 10 de enero, una trabajadora sexual trans denunció en Facebook que una persona intentó extorsionarla a ella y a sus compañeras con mil 500 pesos Ellas se defendieron, la capturaron y entregaron a policías capitalinos.

“Se trabaja en una investigación al respecto, es una modalidad, sin entrar en mucho detalle, que tiene que ver con personas que se han beneficiado económicamente del trabajo de las trabajadoras sexuales y que hubo un cambio de conducta, por llamarlo así, que se tornó extorsiva hacia ellas”, dijo Vázquez Camacho.