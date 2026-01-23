SSC garantiza bienestar y atención integral a 371 animales rescatados del Refugio Franciscano

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aseguró que los 371 animales de compañía rescatados del Refugio Franciscano reciben atención integral, condiciones adecuadas de bienestar y seguimiento médico especializado, a través de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), informó el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho.

Durante una visita de supervisión encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a las instalaciones de la BVA ubicadas en la colonia Ciénega Grande, en la alcaldía Xochimilco, el secretario de Seguridad presentó un informe detallado sobre el estado de salud y las condiciones generales en las que se encuentran los llamados “lomitos franciscanos”, rescatados en la primera semana de enero.

Vázquez Camacho destacó que, desde su resguardo, los animales han recibido alimentación adecuada, atención veterinaria especializada y un entorno seguro que favorece su recuperación física y emocional. Añadió que la población rescatada se encuentra clasificada en módulos conforme a su temperamento, tamaño y condición de salud, lo que permite brindar cuidados específicos a cada ejemplar.

#BoletínSSC | #BVA | #RefugioFranciscano | El secretario de #SeguridadCiudadana de la Ciudad de México, Licenciado @PabloVazC, afirmó que la #BVA ha sido respetuosa y puntual en el cumplimiento de los derechos de los 371 seres sintientes rescatados en la primera semana de este… pic.twitter.com/TGIshXFS4g — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 23, 2026

Para estas labores, la Brigada de Vigilancia Animal cuenta con un equipo conformado por diez médicos veterinarios zootecnistas, personal policial especializado en manejo y cuidado animal, así como 40 oficiales de apoyo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

A ello se suma el respaldo de 20 personas de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, lo que da un total de 73 personas dedicadas exclusivamente al bienestar, nutrición, salud y estado mental de los animales.

El titular de la SSC subrayó que, a partir del 7 de enero, se ha garantizado el confort físico, mental y fisiológico de los animales, proporcionándoles los insumos necesarios para su desarrollo sano, conforme a las indicaciones médicas veterinarias.

Al concluir el recorrido, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que las instalaciones de la BVA fueron adecuadas para recibir a los animales rescatados, quienes ahora se encuentran en un espacio limpio y saludable. Afirmó que con estas acciones se cumplen los cinco dominios del bienestar animal: nutrición, ambiente seguro, salud, comportamiento y estado mental.

Pablo Vázquez durante la supervisión de les animales rescatados ı Foto: SSC

Por su parte, la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño, informó que los animales pasean al menos dos veces al día y reciben de dos a tres comidas diarias, dependiendo de su peso, edad y condición de salud, con apoyo de distintas áreas de la SSC, incluyendo Policía Turística y Diplomática, ERUM y personal del Alcoholímetro.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, se comprometió a difundir de manera periódica reportes sobre la salud de los animales, e informó que solo ocho permanecen bajo monitoreo médico constante debido a infecciones respiratorias detectadas desde su rescate.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte del esfuerzo del Gobierno capitalino para el rescate y protección de animales en situación de riesgo, e hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar, cuidar y no maltratar a los animales, al reconocerlos como seres vivos que requieren atención y responsabilidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL