Detienen a seis presuntos extorsionadores en la alcaldía Iztapalapa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó este 24 de enero de 2026 la detención de seis personas, entre ellas un menor de edad, señalados como probables responsables del delito de extorsión en la alcaldía Iztapalapa.

Según el reporte oficial, los hechos se registraron tras atender una denuncia ciudadana recibida por elementos de la policía capitalina, quienes acudieron a la colonia Consejo Agrarista Mexicano al ser alertados sobre un posible acto de violencia. Al acercarse, observaron a varias personas agrediendo físicamente a un hombre, quien solicitó ayuda a los uniformados.

La víctima refirió que se dedica a trabajos de santería y que había sido objeto de exigencias económicas bajo amenaza de daño físico por parte de los hoy detenidos si no pagaba dinero. Tras corroborar la información, los policías procedieron a la captura de los seis sujetos.

Durante la intervención, a los implicados se les aseguraron billetes en efectivo y teléfonos celulares que presuntamente usaban para realizar las amenazas y coordinar las acciones extorsivas. Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante un representante del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y definir su situación jurídica.

Las edades de los detenidos oscilan entre los 17 y los 35 años, incluyendo a un menor de edad, conforme a la información difundida por la propia SSC.

Autoridades capitalinas destacaron que esta acción forma parte de los esfuerzos continuos para combatir la extorsión en la ciudad.

De acuerdo con organismos civiles, en los últimos años se han registrado centenares de miles de casos de extorsión en la capital, muchas de ellas por medio de llamadas telefónicas o exigencias de “derecho de piso”.

Por su parte, autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier intento de extorsión a través de las líneas oficiales, como el 089 y el 911, que atienden denuncias anónimas y de emergencia las 24 horas.

