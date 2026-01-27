Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero; conoce las alcaldías afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activo la Alerta Amarilla por bajas temperaturas durante la madrugada y la primeras horas de este miércoles 28 de enero en varias alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información meteorológica, se esperan temperaturas mínimas de entre 4 a 6 grados Celsius, principalmente en las zonas altas de la capital, según el aviso emitido por las autoridades.

¿Cuáles son las alcaldías con alerta amarilla?

De acuerdo con la SGIRPC para este miércoles se esperan temperaturas de 4 a 6 grados en algunas alcaldías.

La Alerta Amarilla fue activada específicamente en las siguientes alcaldías de la CDMX:

Milpa Alta

Tlalpan

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del miércoles 28/01/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/V2QbEatw84 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 27, 2026

Estás demarcaciones suelen registrar las temperaturas más bajas debido a su altitud y condiciones, especialmente durante la madrugada.

Recomendaciones para la población

Para reducir riesgos por el frío, la SGIRPC recomienda:

Usar varias capas de ropa , incluyendo abrigo, gorro y bufanda.

Cubrir nariz y boca al salir para proteger las vías respiratorias.

Mantener hidratación adecuada y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

Evitar cambios bruscos de temperatura y permanecer en lugares cálidos y ventilados.

No utilizar anafres o braseros en espacios cerrados, para prevenir intoxicación por monóxido de carbono.

Prestar especial atención a personas en situación de calle, adultos mayores o quienes padezcan enfermedades respiratorias, y reportar cualquier emergencia a 911 o Locatel al 55 5658 1111.

🧥 ¡En temporada de #frío, cuídate de las enfermedades respiratorias!

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:



▶️ Cubre nariz y boca

▶️ Usa ropa abrigadora

▶️ Evita cambios bruscos de temperatura

▶️ Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C

▶️ Usa crema hidratante… pic.twitter.com/794ZZjYEXC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 24, 2026

La SGIRPC enfatizó que continuará con vigilancia permanente del clima y podría activar nuevas alertas si las temperaturas bajan aún más.

El Gobierno de la Ciudad de México hace un llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones oficiales, mantenerse informado a través de medios confiables y actuar con precaución para evitar enfermedades respiratorias o accidentes por las bajas temperaturas

MSL