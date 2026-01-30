Desmantelan red de autopartes robadas en hotel de Cuauhtémoc

Autoridades capitalinas desarticularon un centro de almacenamiento y distribución de autopartes robadas que operaba bajo la fachada de un hotel en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, donde aseguraron aproximadamente 150 toneladas de refacciones de vehículos procedentes de robo, incluyendo siete placas de circulación y automóviles completamente desmantelados.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en colaboración con agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes ejecutaron una orden de cateo en el inmueble de la calle Enrique Granados.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detalló que el edificio “funcionaba como un conjunto de bodegas divididas entre la planta baja y tres niveles más, con un total de 42 habitaciones, en las cuales se distribuían y almacenaban distintos tipos de refacciones”.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en el marco de la #estrategia para el combate al delito de Robo de Vehículos y autopartes, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo en @AlcCuauhtemocMx donde aseguraron 150 toneladas de piezas… pic.twitter.com/WC7aNYqs8E — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 30, 2026

La orden de cateo fue solicitada por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Robo de Vehículos ante un Juez de Control, quien autorizó la intervención del inmueble que operaba como un extenso almacén ilegal.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron una gran cantidad de piezas automotrices que incluyen puertas, faros, parabrisas, calaveras, vidrios, cofres, rines, llantas, medallones, facias, salpicaderas y puertas de cajuela de diversos modelos y marcas de vehículos, además de unidades completamente desmanteladas.

El hotel permanece bajo resguardo policial, mientras que las 150 toneladas de material asegurado fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para el deslinde de responsabilidades y la continuación de las investigaciones.

MSL