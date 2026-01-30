Piden a Alcalde en Álvaro Obregón explicación sobre plan de quitar empedrado en San Ángel

Vecinos de la demarcación Álvaro Obregón, así como periodistas y líderes de opinión, pidieron al alcalde Javier López Casarín explicar un supuesto plan para retirar el empedrado de las calles de la colonia San Ángel, considerado un rasgo histórico de las mismas.

En redes sociales, la periodista Mónica Garza urgió a López Casarín a confirmar si, como se reportó en medios digitales, está impulsando el retiro del empedrado de las calles de San Ángel.

La periodista aseguró que, además de corroborar o desmentir la información, es necesaria una explicación sobre lo que podría ser un daño al “barrio histórico”.

En el mismo sentido se han pronunciado vecinos y usuarios de redes sociales, los cuales han denunciado que, en días recientes, equipos de mantenimiento han retirado poco a poco el empedrado de las calles de San Ángel, especialmente cuando se tapan baches.

Así lo ha denunciado el perfil en redes sociales Monumentos de México, el cual ha compartido fotografías del empedrado de San Ángel cubierto con cemento regular, sin ninguna explicación de por medio.

Otra vez están destruyendo el patrimonio histórico de la ciudad, ahora en San Ángel están retirando el empedrado y colocando asfalto. Sin autorización del INAH, contraviniendo la Ley de Monumentos y Sitios Históricos. @INAHmx #CDMX pic.twitter.com/gytoKqmgZE — Monumentos de México (@patrimoniomx) January 18, 2026

El perfil acusa que estas acciones van en contra de la Ley de Monumentos y Sitios Históricos y no cuentan con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que urgió una explicación de las autoridades locales o federales.

Finalmente, la directora de Suma Urbana, Josefina MacGregor, ha denunciado también que el empedrado de las calles de San Ángel se ha intervenido de forma inadecuada, lo cual, acusó, ha provocado daños como socavones y baches.

Como evidencia, publicó un video en donde se aprecia cómo una pipa de agua cayó a un socavón en la citada colonia.

Hasta el momento, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ha confirmado o desmentido que se busque reiterar el empedrado de San Ángel.

