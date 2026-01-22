Álvaro Obregón recibe reconocimiento por ‘Barrancas ÁO: Restauración de su Grandeza’.

El proyecto “Barrancas ÁO: Restauración de su Grandeza” fue galardonado por ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, que reconoce los alcances, resultados y visión ambiental de la Alcaldía Álvaro Obregón en materia de restauración ecológica, gestión hídrica y rehabilitación de espacios públicos.

ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad es una red internacional que integra a más de 2,500 ciudades y gobiernos locales en más de 125 países, comprometidos con la acción climática y el impulso de políticas públicas innovadoras mediante la cooperación global. Anualmente convoca a los municipios a participar en su convocatoria para reconocer las mejores prácticas locales en sustentabilidad, innovación, gobernanza ambiental y adaptación al cambio climático.

En 2025, ICLEI otorgó el reconocimiento a la Alcaldía Álvaro Obregón en la categoría Gobierno Local Ambicioso en el cumplimiento de las ODS, subcategoría Municipio Grande.

TE RECOMENDAMOS: En Miguel Hidalgo Detienen a dos mujeres supuestamente vinculadas con el Cártel Nuevo Imperio

El reconocimiento ICLEI fue entregado la tarde de este jueves al alcalde Javier López Casarín, en compañía de miembros de su gabinete que sumaron esfuerzos para la planeación y ejecución de este proyecto ambiental, en la Casa de Cultura Jaime Sabines.

“El proyecto ‘Barrancas ÁO: Restauración de su Grandeza’ parte de una visión clara: atender la degradación ecológica, hídrica y social dentro de nuestra demarcación, reconociendo que las barrancas son ecosistemas estratégicos para la ciudad y el entorno directo de más del 52% de nuestra población", mencionó el alcalde.

El proyecto “Barrancas ÁO: Restauración de su Grandeza” fue registrado en ICLEI y reportó los resultados correspondientes al periodo de enero a junio del año 2025. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la Alcaldía en desarrollo ambiental Ecosistema Urbano: Agua, Bosques y Barrancas del Programa de Gobierno 2024- 2027, la cual atiende la degradación ecológica, hídrica y social de las barrancas mediante acciones como limpieza y retiro de residuos.

Asimismo, contempla la reforestación con especies nativas, restauración de cuerpos de agua, gestión integral de residuos, educación ambiental y participación comunitaria, articuladas con iniciativas como Fábrica del Agua: Alameda Poniente – Río Becerra. Las intervenciones que reportó el proyecto corresponden a distintos tramos de barrancas y acciones de saneamiento y limpieza.

“Como resultado de este trabajo, hemos logrado la remoción de más de 4 mil 660 toneladas de residuos sólidos, la reforestación con 2 mil 322 especies nativas, la eliminación de tiraderos clandestinos, la restauración de cuerpos de agua y la conformación de tres Comités de Vigilancia Ambiental con las bases y colaboración de PROFEPA, integrados por vecinas y vecinos obregonenses que participan activamente en el cuidado de estos ecosistemas", agregó el alcalde Javier López Casarín.

En la entrega del reconocimiento también estuvieron presentes Édgar Villaseñor Franco, Secretario para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad; Andrés Morales, Representante de la UNESCO, y Enrique Soto Alva, Director General de Fomento Metropolitano de la SEDATU.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR