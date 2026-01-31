Caen dos hombres tras extorsión a tortillera en Álvaro Obregón; un detenido era objetivo prioritario

Caen dos por extorsión a tortillera en la alcaldía Álvaro Obregón; uno es objetivo prioritario.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres acusados de extorsionar a la propietaria de una tortillería ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México. Uno de los presuntos responsables fue identificado como objetivo prioritario generador de violencia en la demarcación .

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de Capula, luego de que la comerciante denunció al 911 que los individuos la amedrentaron con un arma de fuego y le exigieron 21 mil 100 pesos .

Después de que la mujer entregó el dinero por temor a represalias, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se apersonaron en el negocio. Al mismo tiempo, los sospechosos intentaron huir a bordo de un vehículo.

No obstante, durante su escape, apenas metros adelante, se estrellaron contra un autobús del transporte público, “por lo que de inmediato los interceptaron y, de acuerdo con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva”, señala el informe de la SSC.

Ahí, los policías aseguraron a los individuos una pistola calibre 9 milímetros, un cargador con seis cartuchos, el dinero en efectivo y el vehículo accidentado en el que pretendían huir.

Así, los hombres de entre 19 y 32 años quedaron bajo custodia y, tras cruzar información con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), fue posible determinar que ambos cuentan con antecedentes por delitos contra la salud.

“... a pesar de que intentó falsear su identidad, se pudo corroborar que uno de los detenidos es objetivo generador de violencia en la demarcación”, añadió Pablo Vázquez Camacho en la red social X.

¿Dónde denunciar extorsiones?

El jefe policíaco recordó que es posible denunciar extorsiones de manera anónima través de la línea 089, habilitada a nivel federal específicamente para denunciar el delito.

Asimismo, la ciudadanía tiene a disposición el número de emergencias 911, así como la línea antiextorsión de operada por el C5 de la Ciudad de México: 55 5036 3301.

