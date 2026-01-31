Devuelven propiedad al Refugio Franciscano

La disputa legal por un predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa escaló este viernes, luego de que representantes legales del Refugio Franciscano recuperaran una sección del inmueble durante una diligencia ordenada por una jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, hecho que derivó en una denuncia penal por presunto despojo.

La actuación judicial estaba programada para el mediodía; sin embargo, inició con un retraso de aproximadamente 30 minutos, situación que generó tensión entre personas presentes en el lugar. Entre consignas y reclamos, integrantes vinculados al refugio ingresaron al predio.

La diligencia fue instruida por el Juzgado Sexagésimo del TSJ capitalino y se llevó a cabo en una sección del inmueble localizado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, zona que ha sido objeto de un litigio entre las partes.

El Dato: Ante las versiones encontradas sobre la posesión del predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, se anticipa que la controversia continuará en los tribunales.

Tras los hechos, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por el delito de despojo, al considerar que durante la diligencia se realizaron actos que no estaban contemplados en la resolución judicial.

De acuerdo con la fundación, la orden emitida por la autoridad judicial no autorizaba el uso de la fuerza, la participación de terceros ni el rompimiento de candados, por lo que cualquier ingreso distinto a lo estrictamente mandatado sería ilegal.

“No obstante lo anterior, decenas de personas identificadas como integrantes y simpatizantes del denominado Refugio Franciscano ingresaron de manera irregular al área en litigio”, sostuvo la institución, al señalar que estos hechos podrían constituir nuevas conductas delictivas que se sumarían al proceso judicial en curso.

La organización añadió que corresponderá a la autoridad ministerial determinar si existieron excesos o violaciones durante la ejecución de la diligencia.

En contraste, el abogado del Refugio Franciscano aseguró que la recuperación del predio se dio en un contexto de entrega voluntaria, versión que “será notificada formalmente al Tribunal Superior de Justicia”.

Esta postura sugiere que, desde su perspectiva, no existió irrupción indebida ni uso de fuerza fuera de lo autorizado, lo que abre un nuevo punto de controversia jurídica.

El diferendo ahora se mueve en dos frentes: el judicial, donde se dirime la posesión y alcances de la resolución emitida por el TSJ, y el penal, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía capitalina.

Será la autoridad ministerial la que determine si durante la diligencia se configuraron delitos como despojo o daños a la propiedad, mientras que el órgano judicial deberá precisar si la ejecución del mandato se ajustó a derecho.

El caso refleja un conflicto legal complejo sobre la posesión de un predio de alto valor, donde las versiones encontradas anticipan que la controversia continuará en tribunales.