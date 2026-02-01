Frente frío 32: Estas son las alcaldías en CDMX con alerta por bajas temperaturas este 2 de febrero

El frente frío número 32 no sólo mantendrá el clima muy frío en el país, sino que incluso provocará bancos de niebla en el norte, centro, oriente y sureste de la República mexicana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se mantendrá un ambiente gélido en las zonas altas de dichas regiones, y se tendrá la continuación de un evento de Norte con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en la península de Yucatán.

Se esperan temperaturas de -15 a -10 grados Celsius con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de Chihuahua, y en las zonas serranas de Baja California, Durango, Coahuila y Nuevo León se esperan temperaturas de -10 a -5 grados Celsius también con heladas.

En las zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas durante la madrugada del lunes.

Y en las zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 Celsius durante la madrugada del lunes.

Clima 1 de febrero ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de la CDMX con alerta por baja temperatura

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana de la capital emitió alertas Amarilla y Naranja para las alcaldías, pues se espera que para este lunes se registren bajas temperaturas.

Se espera que desde las 02:00 horas hasta las 08:00 horas de este lunes 2 de febrero se registren temperaturas bajas de 4 a 6 grados Celsius en las siguientes alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

En el mismo sentido, se esperan temperaturas bajas de 1 a 3 grados Celsius desde las 02:00 horas hasta las 08:00 horas del lunes 2 de febrero en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Xochimilco

Alerta por bajas temperaturas en CDMX ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Debido a que toda la capital registrará bajas temperaturas durante la madrugada y mañana de este lunes, se recomienda proteger a las niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.

Asimismo, se invita a la población en general a mantener su esquema de vacunación actualizado, incluyendo Influenza, COVID-19 y Neumococo, con la finalidad de prevenir enfermedades graves durante esta época.

