Sancionan a 41 negocios tras inspecciones

Una policía posa frente a un negocio suspendido durante este fin de semana en el operativo La Noche es de Todos.

Operativo La Noche es de Todos

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) informó que durante enero del presente año suspendió 21 negocios nocturnos y clausuró a 20 más por diversas irregularidades.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que, como parte del operativo La Noche es de Todos, personal de distintas autoridades locales atendieron diversas denuncias ciudadanas relacionadas con el exceso de ruido, cobros excesivos, peleas, venta de alcohol a menores de edad, entre otras.

Así, durante el primer mes de 2026, las autoridades capitalinas llevaron a cabo 12 operativos en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Milpa Alta.

De esta manera, el personal de las distintas secretarías intervino 103 comercios nocturnos, de los cuales 62 fueron verificados, 21 suspendidos y 20 clausurados.

“Asimismo, se registraron 10 personas detenidas por quebrantar los sellos de suspensión de sus establecimientos”, agregó la Secgob.

Estas acciones son parte del plan para hacer frente a las chelerías clandestinas y con ello prevenir accidentes, así como la comisión de delitos, para con ello salvaguardar este derecho es indispensable mantener el orden.

5 establecimientos suspendió el Gobierno capitalino este fin de semana

Se estima que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, uno de cada cuatro accidentes de tránsito en la capital está relacionado con el consumo de alcohol.

En contraste, el Congreso capitalino tiene pendiente la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial con la federal, pues desde 2022 no ha hecho esta adecuación que contempla medidas para reducir las lesiones y homicidios por siniestros de tránsito.

De acuerdo con legisladores y activistas, entre las medidas que incluiría esta armonización es el reforzar los límites de velocidad y de conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas.