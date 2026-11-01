Día de Muertos 2026: Recomendaciones para prevenir riesgos

En los últimos días del Día de Muertos la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones con la finalidad de que las y los capitalinos puedan tomar medidas de prevención de riesgos.

Las festividades del Día de Muertos están llenas de tradiciones que las familias mexicanas realizan cada año, por lo que tomar medidas puede prevenir accidentes y riesgos propios de la época.

Por esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió algunas recomendaciones que se pueden tomar durante las actividades que se realicen, tales como visitar panteones o colocar ofrendas.

El Día de Muertos ha trascendido la celebración para convertirse en una de las expresiones más importantes del arte mexicano. pic.twitter.com/5Nvzl5Gu1y — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) October 31, 2026

Recomendaciones para prevenir riesgos en Día de Muertos

En cuanto a las visitas en panteones, se recomienda:

Depositar la basura en su lugar y evita dañar monumentos y espacios públicos

Seguir las indicaciones del personal de seguridad ciudadana y protección civil

No tomar alcohol en vía pública

Ante cualquier emergencia marca al 9-1-1

Recuerda, si visitas panteones y lugares de culto es importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones:



🟠No camines sobre las lápidas

🟠Maneja con precaución las herramientas para evitar accidentes

🟠Usa zapatos cómodos, mantente hidratado y usa bloqueador solar… pic.twitter.com/fZioLuV3g0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 1, 2026

No caminar sobre las lápidas

Manejar con precaución las herramientas para evitar accidentes

Usar zapatos cómodos

Mantenterse hidratado

Usar bloqueador solar

Establecer un punto de reunión con familiares

Recuerda, si visitas panteones y lugares de culto es importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones:



🟠Deposita la basura en su lugar y evita dañar monumentos y espacios públicos

🟠Sigue las indicaciones del personal de seguridad ciudadana y protección civil

🟠No… pic.twitter.com/fNnCTeaHh3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 1, 2026

En cuanto a las ofrendas, se recomienda:

Mantener alejados a menores y a animales de compañía del altar

Colocar velas sobre un plato con agua y en una superficie estable

Utilizar luz artificial en lugar de objetos con fuego real

Apagar veladoras durante la noche

Apagar veladoras cuando se salga de casa

No encender veladoras en lugares con sustancias inflamables como la gasolina, queroseno, o artículos de limpieza

Evitar que los menores de edad utilicen cerillos o encendedores

La ofrenda de #DíaDeMuertos es una tradición mexicana que convoca a la memoria; con ella recibimos y honramos a nuestros muertos. Atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos en las ofrendas.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/5ZMUoHyggB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 1, 2026

En caso de salir a pedir dulces o “calaverita” se recomienda no dejar a los menores sin supervisión y mantenerse siempre alerta, así como cruzar calles y avenidas con precaución y mantener un ambiente familiar para el cuidado de todas y todos.

Adicionalmente, en caso de que se detecte un indencio se deben atender las siguientes recomendaciones:

Taparse nariz y boca con un trapo húmedo

Desplazarse pecho tierra en caso de presencia de gases o humo

No utilizar elevadores

Apagar el incendio con un extintor en caso de ser posible

Llamar de inmediato al 9-1-1 para recibir apoyo

¡Si detectas un incendio, mantén la calma y actúa!

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📞 En caso de emergencia, llama de inmediato al 9-1-1… pic.twitter.com/lM2ryqjBiH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 1, 2026

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