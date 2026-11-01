Día de Muertos 2026: Recomendaciones para prevenir riesgos

En los últimos días del Día de Muertos la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones con la finalidad de que las y los capitalinos puedan tomar medidas de prevención de riesgos.
Las festividades del Día de Muertos están llenas de tradiciones que las familias mexicanas realizan cada año, por lo que tomar medidas puede prevenir accidentes y riesgos propios de la época.
Por esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió algunas recomendaciones que se pueden tomar durante las actividades que se realicen, tales como visitar panteones o colocar ofrendas.
Hoy No Circula lunes 2 de noviembre 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex
Recomendaciones para prevenir riesgos en Día de Muertos
En cuanto a las visitas en panteones, se recomienda:
- Depositar la basura en su lugar y evita dañar monumentos y espacios públicos
- Seguir las indicaciones del personal de seguridad ciudadana y protección civil
- No tomar alcohol en vía pública
- Ante cualquier emergencia marca al 9-1-1
- No caminar sobre las lápidas
- Manejar con precaución las herramientas para evitar accidentes
- Usar zapatos cómodos
- Mantenterse hidratado
- Usar bloqueador solar
- Establecer un punto de reunión con familiares
En cuanto a las ofrendas, se recomienda:
- Mantener alejados a menores y a animales de compañía del altar
- Colocar velas sobre un plato con agua y en una superficie estable
- Utilizar luz artificial en lugar de objetos con fuego real
- Apagar veladoras durante la noche
- Apagar veladoras cuando se salga de casa
- No encender veladoras en lugares con sustancias inflamables como la gasolina, queroseno, o artículos de limpieza
- Evitar que los menores de edad utilicen cerillos o encendedores
En caso de salir a pedir dulces o “calaverita” se recomienda no dejar a los menores sin supervisión y mantenerse siempre alerta, así como cruzar calles y avenidas con precaución y mantener un ambiente familiar para el cuidado de todas y todos.
Adicionalmente, en caso de que se detecte un indencio se deben atender las siguientes recomendaciones:
- Taparse nariz y boca con un trapo húmedo
- Desplazarse pecho tierra en caso de presencia de gases o humo
- No utilizar elevadores
- Apagar el incendio con un extintor en caso de ser posible
- Llamar de inmediato al 9-1-1 para recibir apoyo
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