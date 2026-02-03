Clara Brugada llama a vacunarse contra sarampión ante brote en CDMX

Una fotografía ilustrativa de la aplicarán de una vacuna en la CDMX.

Ante el brote de sarampión en el país y que ha llegado a la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, hizo un llamado a vacunarse contra esta enfermedad .

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que en el caso de la Ciudad de México los casos que se han presentado no son de menores de edad , sino adultos menores a 49 años.

“Quiero convocar a la población a que se vacune contra el sarampión. Generalmente cuando hablamos de sarampión pensamos en los niños, porque generalmente les da a ellos. Pero la mayor parte de los casos que estamos teniendo es en personas adultas”, apuntó Brugada.

“Tenemos que vacunar a las personas menores de 49 años de edad, sobre todo los que no recuerdan si fueron vacunados. Yo invito a los capitalinos y capitalinas para que se vacunen contra el sarampión”, añadió.

La Jefa de Gobierno recordó que, desde agosto de 2025, se ha implementado una campaña de vacunación en la Ciudad de México. Con ello, dijo, “logramos que se vacunaran más de 800 mil personas el año pasado. Tuvimos un éxito rotundo en las universidades y en muchos espacios públicos”.

Clara Brugada indicó que hay 113 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026. Por otro lado, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann aseguró al diario La Jornada en enero se registraron 126 casos, un aumento significativo a los cinco reportados en diciembre de 2025.

“Podríamos decir que es poco comparado con lo que está pasando en el país, pero no nos quedamos con los brazos cruzados y queremos que se prevenga lo más posible. Así que a vacunarse en la Ciudad de México contra el sarampión”, comentó al respecto.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en CDMX?

Es posible vacunarse contra el sarampión en cualquier Centro de Salud de la Ciudad de México; además, la Secretaría de Salud Pública mantiene su jornada de aplicación de vacunas en distintos espacios públicos de las 16 alcaldías.

