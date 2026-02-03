Registran otra explosión por acumulación de gas

Bomberos, policías y elementos de Protección Civil atendieron un flamazo por acumulación de gas LP dentro de una vivienda en la alcaldía Álvaro Obregón, la cual sólo dejó una persona con crisis nerviosa.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) informó que el incidente provocó que la onda expansiva afectara los muros de carga y castillos del inmueble ubicado entre las calles Progreso e Industria, de la colonia Axotla.

Debido a la situación, las autoridades capitalinas y de la demarcación se movilizaron para atender a los vecinos. El flamazo, que además dañó vidrios, cancelería y un portón, no provocó víctimas mortales ni heridos.

De acuerdo con el Gobierno local, cada año se registran, en promedio, cuatro mil incidentes relacionados con fugas de gas, como incendios, explosiones y conatos de esto último, lo cual indica que a diario ocurren 11 hechos de este tipo. La mayoría está relacionada con fugas de gas LP.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 9 de enero en un apartamento del edificio marcado con el número 45 de la calle Paseo de Duraznos, en Coyoacán. Al menos 25 familias resultaron afectadas por esto y esperan que las autoridades rehabiliten el inmueble para regresar a habitarlo.

Videos publicados en redes sociales, muestran cómo personal de emergencias capitalinos ayudaron ayer a rescatar a un perro que estaba dentro del inmueble.

Una grabación muestra cómo, a las 14:22 horas, se registró la explosión por fuga de gas LP, lo que causa que el portón salga disparado.