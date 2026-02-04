La Magdalena Contreras refuerza la seguridad con 53 nuevas unidades para prevenir la violencia

Como parte de la estrategia integral para prevenir la violencia y fortalecer la seguridad en las colonias, el alcalde Fernando Mercado Guaida, acompañado del Director de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Edgar Castro, encabezó la presentación de 37 nuevas patrullas y 16 motocicletas que se incorporan al parque vehicular de la Policía Auxiliar del Sector 74 Polar.

Estas unidades permitirán reforzar los recorridos de vigilancia y la capacidad de respuesta en toda la demarcación, con presencia permanente en calles, colonias y zonas de mayor tránsito vecinal.

Durante el evento, el alcalde subrayó que este esfuerzo es resultado del trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanía:

“El día de hoy estamos presentando las nuevas patrullas y motocicletas que verás en tu colonia y en tu calle, porque esto refuerza la estrategia de seguridad y es parte del trabajo para prevenir la violencia en La Magdalena Contreras”, señaló Fernando Mercado Guaida.

Por su parte, Saúl Rosas Servín, Inspector Jefe y Director Regional Zona 3, agradeció a la alcaldía el respaldo brindado para la actualización del parque vehicular, destacando que esta ampliación fortalece las labores de proximidad y patrullaje cotidiano.

Esta entrega se suma a las unidades adquiridas el año pasado y forma parte de una estrategia conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, enfocada no solo en atender delitos, sino en prevenir la violencia desde el territorio, con más vigilancia, cercanía y atención inmediata.

En el acto también estuvieron presentes autoridades de la Policía Auxiliar, entre ellas:

Daniel Pedro Sumano Salazar, Subdirector del Sector 74 Polar y Pedro Martínez García, Segundo Comandante Polar 11

Canales directos de atención ciudadana

Asimismo, se recuerda a la población que cuenta con los siguientes canales de contacto para reportes y emergencias:

Base Plata (seguridad, emergencias, extorsión a comercios, maltrato animal y gestiones ciudadanas):

55 6358 1498 | 55 6358 7150

Policía de Proximidad SSC:

Sector Dinamo: 56 6079 8118

Sector San Jerónimo: 56 6547 6729

Emergencias CDMX: 911

Además, la alcaldía cuenta con botones de seguridad en los postes de videovigilancia, para solicitar apoyo inmediato ante cualquier situación.

El Gobierno de La Magdalena Contreras reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo acciones de seguridad y prevención, trabajando de la mano con la ciudadanía para construir comunidades más seguras y en paz.

