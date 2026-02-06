Activan doble alerta por bajas temperaturas en CDMX para este sábado 7 de febrero; estas son las alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó doble alerta Naranja y Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas y posibles heladas durante la madrugada y primeras horas del sábado 7 de febrero.

De acuerdo con el aviso preventivo, las condiciones de frío se presentarán principalmente entre las 00:00 y las 08:00 horas, cuando se espera el descenso más marcado del termómetro en zonas altas y rurales de la capital del país.

¿Cuáles son las alcaldías con alerta?

La Alerta Naranja, que implica mayor riesgo para la población, se emitió para las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, donde se prevén temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como la posible formación de heladas al amanecer, particularmente en comunidades ubicadas en partes elevadas.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 07/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



En tanto, la Alerta Amarilla se declaró para cinco demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

En estas zonas se estiman temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 07/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.



Protección Civil capitalina informó que, aunque durante la tarde el ambiente será templado con máximas cercanas a los 22 a 24 grados, el contraste térmico puede provocar afectaciones a la salud, principalmente enfermedades respiratorias, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentra abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca para evitar la inhalación de aire frío, ingerir abundantes líquidos, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y evitar cambios bruscos de temperatura. También pidieron especial atención para niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, se solicitó no utilizar anafres ni braseros en interiores y mantener ventiladas las viviendas en caso de emplear calentadores, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

La SGIRPC también recomendó proteger a las mascotas, resguardarlas durante la noche y proporcionarles un espacio seco y cálido.

Las autoridades capitalinas indicaron que mantendrán monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y reiteraron a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, puede comunicarse al número 911 o al 55 5683 2222 de Protección Civil.

