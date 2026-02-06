Clara Brugada entrega 3 Unidades Habitacionales mejoradas por programa Otoch.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de tres Unidades Habitacionales intervenidas por el programa Otoch, mismas que forman parte de las mil 880 beneficiadas durante 2025, con mejoramiento de fachadas y áreas comunes, así como mayor iluminación.

Desde la Unidad Habitacional 8 de Agosto, en la alcaldía Benito Juárez, la mandataria capitalina informó que para el presente año el programa Otoch contará con una inversión de 600 millones de pesos para el mejoramiento de 2 mil 500 unidades habitacionales, superando por mucho las mil 888 unidades habitacionales atendidas durante 2025, en la capital del país.

Ante vecinas y vecinos de la unidad habitacional ubicada en Cerrada 21 de marzo, Brugada Molina recordó que en 2024 se contó con un presupuesto de 250 millones de pesos para la rehabilitación de unidades habitacionales, mientras que en 2025 el presupuesto aumentó a 600 millones de pesos, cifra que se mantendrá este año.

“En dos años, 2025 y 2026, tendremos mil 200 millones de pesos para mejorar las Unidades Habitacionales, para hacer mantenimiento mayor, para hacer mantenimiento menor, para pintar, para arreglarlas. Así que tenemos un presupuesto importante que no se había dado en los últimos años para las unidades habitacionales, que incluyen pintura, instalación de luminarias, mejoramiento de escaleras, balizamiento y también se pintan murales para embellecer el entorno”, resaltó la Jefa del Ejecutivo local.

Brugada Molina también entregó detectores de gas y humo para evitar incendios y recordó que en promedio se registran al día 11 siniestros por motivo de fugas; más de 4 mil casos al año, por lo que con la entrega de estos dispositivos se busca evitar incidentes y mejorar las acciones preventivas y de protección civil.

Asimismo, la Jefa de Gobierno expuso ante las y los asistentes que enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley de rentas justas, razonables y asequibles para garantizar que estos cobros no puedan aumentar por encima de la inflación cada año, y con esto evitar que haya expulsión de personas en determinadas zonas.

Señaló que este año se pondrá en marcha un programa de subsidios a la renta para familias que no tienen recursos para pagarla. Asimismo, aclaró que dentro de los cambios no se pretende congelar las rentas, sino que se retoma lo expuesto en el Bando 1.

En esta iniciativa, puntualizó, también se abordará el tema de los desalojos y evitar que se deje a familias en la calle. “Allí va a haber intervención del gobierno para evitar eso. Queremos que la Ciudad de México esté a la vanguardia en los derechos a la vivienda y eso significa que no podemos dejar desamparadas a las personas, a las familias que no tienen vivienda”, reiteró la mandataria capitalina.

Otra medida expuesta por la mandataria capitalina fue la creación de la Defensoría Inquilinaria, órgano para defender los derechos de inquilinos y arrendadores. “Va a ser un instrumento de defensa de los derechos que hay en las relaciones de inquilinos”, indicó.

En su intervención, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, indicó que con la entrega de los trabajos de mantenimiento de esta unidad, se dan los primeros frutos del programa OTOCH, que desde octubre pasado beneficia a mil 880 conjuntos habitacionales y reiteró que la meta este año será brindar mantenimiento a 2 mil 500 unidades, en toda la ciudad.

“Hoy estamos comenzando a ver los primeros frutos del programa OTOCH, un programa que la Jefa de Gobierno instruyó se construyera para atender a las Unidades Habitacionales, en la habitabilidad, en el mantenimiento menor y mayor, en la promoción de la cultura vecinal”, indicó Miloz Santini.

Al dar a conocer que el 40 por ciento de la población de la Ciudad de México habita en unidades habitacionales, Muñoz Santini detalló que este programa también tiene como objetivo apoyar en lo jurídico y administrativo a sus habitantes, por lo que subrayó que este año iniciará la entrega de escrituras para todas y todos los de la Unidad Habitacional 8 de Agosto, para garantizar la certidumbre patrimonial.

Por su parte, Guadalupe Chávez, subsecretaria de Atención a Unidades Habitacionales, informó que en la alcaldía Benito Juárez se intervinieron 90 unidades habitacionales a través de acciones de mantenimiento, regeneración y bienestar. A nivel ciudad, detalló que durante 2025 se realizaron trabajos de pintura parcial y completa en 465 unidades habitacionales.

En la Unidad Habitacional 8 de Agosto se destinó una inversión de 1 millón 200 mil pesos, con la que se llevaron a cabo labores de pintura en edificios y escaleras, rehabilitación del estacionamiento, atención a guarniciones y jardineras, así como la renovación de luminarias y reflectores, lo que permitió dejar el conjunto totalmente iluminado. Asimismo, destacó la incorporación de detectores de gas como una medida preventiva para la protección de las familias.

Señaló que en la Unidad Habitacional Luis Spota se realizó una inversión de 300 mil pesos para su rehabilitación integral, que incluyó la pintura total de los edificios y la mejora de la iluminación, mientras que en la Unidad Tokio se pintaron todos los inmuebles del conjunto. Subrayó que en cada unidad se llevaron a cabo asambleas vecinales y se conformaron comités de vigilancia para supervisar la calidad de las obras y fortalecer el trabajo comunitario.

Además, informó que durante 2025 se entregaron 10 mil detectores de gas en más de 100 unidades habitacionales de la Ciudad de México, y que esta acción continuará durante 2026. Explicó que estos dispositivos permiten detectar gas LP, gas natural y humo, lo que contribuye a prevenir accidentes derivados de fugas en tuberías, tanques o estufas. Detalló que deben colocarse a la altura del hombro, preferentemente en la sala y lejos de cocinas o baños, y que en caso de activarse la alarma se debe ventilar el espacio, salir del inmueble y comunicarse al 911.

Finalmente, la beneficiaria Ana, agradeció al gobierno de Clara Brugada, por brindarle a las 100 familias los recursos financieros para mejorar las condiciones de sus viviendas “para generar un ambiente renovado y fresco” en su unidad.

