Lidera Iztacalco lista de colonias con más robos de autos y motos

Momento en el que dos sujetos roban una moto en Pantitlán, Iztacalco, en 2024.

Las colonias vecinas Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco, son las más peligrosas para transitar con un vehículo, pues son donde más se reportaron robos de autos, motos y cualquier otro tipo de vehículo durante 2025.

En tercer lugar se ubica la Jardín Balbuena, colonia vecina en la alcaldía Venustiano Carranza, y Roma Norte, en Cuauhtémoc, muestran datos oficiales

Los datos de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el año pasado, reportaron en Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán 36 y 32 robos de vehículos, respectivamente, mientras que en Jardín Balbuena y Roma Norte se cometieron 29 casos, cada una.

El Dato: En el registro Público Vehicular es posible verificar el estatus legal de un automóvil, por lo que la ciudadanía puede conocer si éste es legal o si tiene reporte de robo.

Esto es entre ocho y nueve veces los cuatro casos que, en promedio, se registraron en cualquier otra colonia de la capital en ese año, lo que convirtió a estas cuatro zonas en los puntos más peligrosos para circular con un vehículo o poseer uno en toda la capital.

El director de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Carlos Jiménez Palacios, mencionó que aquellos sitios conectados por múltiples vialidades principales son más propensos a este tipo de delitos.

“Los puntos rojos en la ciudad son intersecciones entre avenidas principales, como los cruces entre Periférico y Eje 8, en Iztapalapa, porque permiten que, después de cometer el delito, haya más de una alternativa de escape.

7 de cada 10 automóviles particulares están asegurados en la capital

“Por eso es que los cruces de Viaducto con Periférico o con la Calzada Ignacio Zaragoza son puntos de mayor incidencia. Otros cruces importantes precisamente son Eje 5 y Eje 6”, dijo a La Razón.

Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán tienen la particularidad de ser atravesadas por nueve vialidades principales de la ciudad, además, ambas están rodeadas al este por el Anillo Periférico y al oeste por Río Churubusco.

La frontera entre ambas colonias la marca la Calzada Ignacio Zaragoza, que conecta con la Autopista México-Puebla y Viaducto Río de la Piedad. Al sur de Agrícola Oriental cruzan el Eje 3 y 4 Sur, y al norte avanza la Prolongación Río Churubusco. Asimismo, entre ambas colonias pasan los Ejes 5 y 6 Oriente.

Jiménez Palacios destacó que otros puntos rojos de atracos son aquellos vinculados a actividades de descanso, recreación, comercio o de alta población.

28 por ciento de los vehículos robados en 2025 se recuperó, indica la AMIS

“Muchas veces los robos se dan al llegar a casa o a la oficina, porque como conductores nos sentimos más seguros. También se dan en gran parte alrededor de oficinas y espacios de acceso público, hemos visto casos alrededor del Parque Hundido, por ejemplo”, apuntó.

Esto se relaciona con la concentración de ilícitos registrados en Roma Norte y otras zonas: Del Valle Centro (Benito Juárez), Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Central de Abasto (ambas de Iztapalapa), Narvarte (Benito Juárez), Moctezuma 2a Sección (Venustiano Carranza) y San Andrés Totoltepec (Tlalpan).

De acuerdo con cifras oficiales, el robo de vehículos ha ido a la baja en la capital. En 2024 se reportaron ocho mil 929 de estos delitos, es decir, 24 al día, pero al año siguiente se cometieron tres mil 844, es decir 11 casos diarios. Esto representa una baja de más de la mitad de los crímenes entre ambas fechas.

Si bien en estas 10 colonias con mayores hurtos de vehículos también se han reportado una disminución del robo de autos, motocicletas y demás transporte, no han dejado de liderar este crimen desde el año 2019, según los datos de la Fiscalía capitalina.

Los datos muestran que 66 de cada 100 vehículos robados el año pasado fueron particulares, 32 fueron motocicletas y las dos restantes, de transporte público, oficiales, bicicletas o monopatines eléctricos.

Estos dos últimos vehículos destacan entre el resto, pues mientras que en 2024 se reportaron mil 525 bicis y 38 monopatines robados, el año pasado sólo se denunciaron dos robos de bicicletas y ningún robo de monopatines.

Los datos abiertos de las Fiscalía local no permiten saber más información sobre el tipo de vehículo robado; sin embargo, el especialista apuntó que en su mayoría se trata de autos de mayor circulación en la ciudad y aquellos usados para transporte público y privado en plataformas y traslado de mercancías.

“Encabeza nuestras listas el Nissan Versa, de mayor uso de este tipo y circulación. Por lo tanto, es de los más expuestos a colisiones, que implican una demanda de cambio de piezas y crean un mercado.

“Si no se garantiza que este sea lícito, se genera un incentivo para que la delincuencia robe estos vehículos, los desmantele y los venda para reparaciones. Otros autos en la lista son Nissan March, Chevrolet Aveo y Nissan Sentra”, dijo.

El analista igual recordó que siete de cada 10 autos particulares y nueve de cada 10 motos no están asegurados. Advirtió que aunque el robo de vehículos va a la baja, cada año las autoridades recuperan menos autos y motos hurtados.

En 2021, explicó, 37 por ciento de los vehículos robados se recupó, pero este 2025 la cifra disminuyó a 28 por ciento.

“Es un tema que hemos platicado con las autoridades, porque la recuperación habla también de la persecución del delito. Los autos no recuperados migran a otros estados y se usan para ilícitros más graves, como secuestros y homicidios. O para ser desmantelados y vender sus autopartes en el mercado ilícito”, afirmó.