Bajas temperaturas activan doble Alerta en seis alcaldías de la CDMX

Podrían registrar temperaturas de entre 1 y 3 grados, mientras que otras cuatro alcaldías tendrán hasta 6°C

Alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas
Alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas durante la madrugada y primeras horas del domingo 8 de febrero, cuando se esperan registros de hasta 1 grado Celsius en alcaldías del sur y poniente.

De acuerdo con el aviso oficial, el periodo crítico se prevé entre las 00:00 y las 08:00 horas, debido al enfriamiento nocturno provocado por la masa de aire frío que afecta al centro del país y a la escasa nubosidad durante la noche, condiciones que favorecen la pérdida de calor en la superficie.

¿Cuáles son las alcaldías con Alerta?

La dependencia detalló que se emitió Alerta Naranja por temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius con probabilidad de heladas en:

  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Mientras tanto, se activó Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados en:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • La Magdalena Contreras
  • Xochimilco

Autoridades capitalinas explicaron que las zonas altas y rurales de la ciudad son las más vulnerables, particularmente comunidades ubicadas en áreas boscosas o de mayor altitud, donde la sensación térmica puede ser aún menor.

Recomendaciones

Las autoridades han reforzado recomendaciones para minimizar los riesgos asociados a las bajas temperaturas, entre ellas:

  • Abrigarse adecuadamente, prestando especial atención a nariz, boca y extremidades.
  • Prestar protección adicional a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
  • Mantener ventilación adecuada si se utilizan calentadores o fuentes de calor en espacios cerrados.
  • Cuidar a las mascotas para evitar que queden expuestas a temperaturas extremas.
  • Seguir las indicaciones de Protección Civil ante cualquier situación de riesgo.

La SGIRPC reiteró que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

