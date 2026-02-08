Estos son los lugares en los que te puedes vacunar contra sarampión en CDMX

Debido al reciente incremento que se ha tenido en casos de sarampión en algunas entidades del país, se intensificó la aplicación de vacuna en diversos puntos de la Ciudad de México.

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX está realizando una campaña de vacunación contra sarampión en diversos puntos de la capital, incluídos los Centros de Salud ubicados en las distintas alcaldías, algunos tianguis e incluso en algunas parroquias y hospitales.

Por el incremento de casos de sarampión que se han registrado en el país, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX recomienda a las madres, padres y tutores revisar que los menores de edad cuentan con su esquema de vacunación completo.

“Revisa que tus hijas e hijos tengan su dosis de 6 meses, 1 año y el refuerzo a los 18 meses. ¡Duerme tranquila/o!” se lee en una publicación que realizó la Secretaría de Salud en sus redes sociales.

Sarampión CDMX ı Foto: X:@SSaludCdMx

¿Dónde aplican la vacuna contra sarampión en la CDMX?

En la Ciudad de México las autoridades aumentaron refuerzos la campaña de vacunación, por lo que la Secretaría de Salud puso a disposición de los capitalinos centros de vacunación en diersos puntos, incluídas algunas estaciones del Metro.

Las estaciones del metro en las que se está aplicando vacuna contra sarampión en la CDMX son Observatorio, Barranca del Muerto, Agrícola Oriental, Santa Anita, Coyuya, Oceanía, Pantitlán, Merced, San Lázaro, Candelaria, Olivos, Nopalera, y Tláhuac se contará con personal aplicando vacuna contra sarampión.

Puntos de vacunación en el metro de la CDMX ı Foto: Redes Sociales

En el mismo sentido, esta vacuna se está acplicando en las estaciones Garibaldi, Morelos, Lagunilla, Camarones, Aquiles Serdán, Panteones, Ferrería, Indios Verdes, Deportivo 18 de marzo, Martín Carrera, Potreto, y Lindavista.

Puntos de vacunación en el metro de la CDMX ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con la SS de la CDMX, esta campaña de vacunación es una estrategia sanitaria que tiene la finalidad de prevenir la propagación del sarampión, que es una enfermedad altamente contagiosa.

💉 Nos encontramos en Chapultepec aplicando vacunas contra el #sarampión.



👏 ¡Gracias a todas las personas que ya se han vacunado! Con su ayuda, reducimos riesgos de contagios. ¿Ya tienes la tuya?



🏥 Recuerda que puedes recibir tu vacuna contra el sarampión en cualquier… pic.twitter.com/yM1zOMCDwV — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 8, 2026

Las personas que sean menores de 49 años de edad, y aquellas que no recuerden haber recibido la vacuna, deben asistir a alguno de estos centros de vacunación para poder recibir una dosis y así poder contar con protección ante el sarampión.

Estas vacunas son totalmente gratuitas para la población en general, y pueden ser aplicadas en las instituciones de salud públicas del Gobierno, incluyendo el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

