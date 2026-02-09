Tlalpan, primera alcaldía en presentar plan para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes.

La alcaldía Tlalpan se convirtió en la primera demarcación de la Ciudad de México en presentar formalmente un plan integral para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el marco de su Sistema de Protección Integral (SIPINNA) local.

Durante la segunda sesión ordinaria del SIPINNA Tlalpan encabezada por la alcaldesa Gaby Osorio, se presentó el anteproyecto del PRODEPINNA 2025–2027, así como el anteproyecto del Programa Anual de Trabajo 2026, el Reglamento Interno del Sistema y el micrositio oficial especializado.

Por su parte la alcaldesa Osorio destacó que “por primera vez se expone un trabajo alineado con el Sistema Nacional y el Sistema de la Ciudad de México, compartiendo el propósito de garantizar la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Subrayó que el objetivo es que “cada acción de nuestro gobierno coloque en el centro el interés superior de la niñez y de la adolescencia” y precisó que los documentos presentados son anteproyectos que deberán ser revisados y, en su caso, homologados antes de su aprobación definitiva.

El PRODEPINNA plantea 181 líneas de acción y 72 estrategias organizadas en cuatro ejes: supervivencia, desarrollo, protección y participación. Incluye mecanismos de seguimiento e indicadores para medir avances y fortalecer la coordinación interinstitucional.

Pedro Martín García, director de Atención a Grupos Prioritarios, explicó que se trata del primer instrumento elaborado en el marco del SIPINNA a nivel alcaldía en la Ciudad de México. “Hicimos una alineación con los programas de protección integral de la Ciudad de México y del ámbito nacional, de acuerdo con los planes de desarrollo correspondientes”, detalló, al señalar que el documento incorpora enfoques de derechos humanos, igualdad sustantiva, perspectiva de género, inclusión, interculturalidad y territorialidad.

Por su parte, Susana Alanís Moreno, directora de Salud de la alcaldía, afirmó que “es el primer instrumento operativo que se elabora en la Alcaldía Tlalpan y a nivel Ciudad de México; es histórico y marcará un precedente y ejemplo para las demás alcaldías”.

En la sesión participó Edgar Sánchez Pérez, coordinador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el SIPINNA Ciudad de México, quien felicitó a la demarcación por el trabajo realizado en este rubro.

Por otra parte, en materia de transparencia, también se presentó el micrositio oficial del SIPINNA Tlalpan. Christian Alan Mejía Rosas, JUD de Atención a la Infancia, explicó que “será una herramienta de consulta pública, institucional y transparente, alineada al SIPINNA”, y destacó que Tlalpan es la única alcaldía que ha incorporado este espacio especializado dentro de su página oficial.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Tlalpan sienta las bases para contar con un plan estructurado y medible que permita coordinar acciones en prevención de violencia, inclusión, salud, atención a niñas y niños en situación de vulnerabilidad y participación infantil, posicionándose como referente para otras demarcaciones de la Ciudad de México.

