Enchulan 90 vías con figuras de suculentas

El Gobierno capitalino anunció la instalación de 250 figuras de arte topiario, hechas a base de estructuras cubiertas con plantas suculentas, en más de 90 camellones de vialidades primarias como parte de una estrategia de intervención urbana rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Durante el evento “Topiarios: Arte Verde en el Mundial. La pelota vuelve a casa”, realizado en Circuito Interior, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que las esculturas vegetales se colocarán en avenidas como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Calzada de Guadalupe, Circuito Interior, Patriotismo, Periférico y Viaducto.

El Dato: Habrá cuadrillas de trabajadores que darán mantenimiento a los topiales, las cuales estarán al pendiente de los tallos que nazcan para la generación de más plantas.

“Esta intervención forma parte de una estrategia de restauración ecológica urbana y cobra un significado especial rumbo al Mundial.

“Nuestra prioridad es conservar y aprovechar de manera sustentable, la biodiversidad urbana, sin renunciar a nuestra herencia ni a nuestro profundo gusto por los jardines y los espacios verdes”, dijo Brugada Molina en el Parque Galindo y Villa , en la alcaldía Venustiano Carranza.

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, detalló que el proyecto contempla 14 modelos representativos que se replicarán en distintos puntos de la ciudad, entre los que se encuentran un megabalón de futbol, un jugador con balón, el ajolote futbolero, un corazón, un colibrí, una bandera nacional, una zapatilla y camisetas de futbol.

Un arreglo en homenaje al portero mexicano, Jorge Campos. ı Foto: Fernanda Rangel›La Razón

También se instalarán figuras elaboradas con arrayán con forma de animales, como dinosaurios, jirafas e incluso toros.

Tras la presentación, La Razón realizó un recorrido por las esculturas exhibidas en el Parque Galindo y Villa, donde vecinos se acercaron a observar los prototipos.

Daphne, de 26 años, vive cerca del lugar y la mayoría de las tardes acude con su hermano Aldo y ahora los prototipos le dan más belleza al espacio.

“Las veo muy artesanales y con mucha dedicación. (El arte topiario) le va a dar como una vibra más tranquila. Éste es un parque muy relajado y ahorita que vine con él (su hermano), empezó a decir: ‘Quiero tomarme una foto con el jersey’, y andaba posando”, dijo.

Basulto Luviano precisó que cada topiario elaborado con suculentas contiene en promedio cinco mil esquejes y cuenta con una estructura metálica interna, material de relleno especial y mantenimiento con cuadrillas dedicadas a su cuidado.

De acuerdo con el titular de la Sobse, la meta es que la ciudad esté revestida con estos elementos antes de abril y que forman parte del programa “Sembrando Parques, Rehabilitando el Espacio Público”.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, señaló que la medida beneficiará a alrededor de 500 floricultores al abrir una nueva temporada de producción adicional a las de cempasúchil y nochebuena.