Hoy No Circula viernes 13 de febrero 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Te compartimos cómo aplica el Hoy No Circula viernes 13 de febrero de 2026 en la ZMVM.

El programa Hoy No Circula aplica este viernes 13 de febrero de 2026 para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 con holograma 1 y 2 dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Tampoco tienen permitido circular placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este viernes 13 de febrero de 2026 en la ZMVM. ı Foto: X, @CAMegalopolis

Sin embargo, tras la activación de la segunda Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), las restricciones del Hoy No Circula se ampliaron a más vehículos.

Doble Hoy No Circula: Así aplica por Contingencia Ambiental

Para este viernes 13 de febrero aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado azul , terminación de placas 9 y 0

Vehículos particulares con holograma 1 , terminación de placas 0, 1, 3, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Vehículos antiguos y de demostración

Taxis con holograma 1 y 2 con terminación 0, 1, 3, 5, 7 y 9, así como holograma O y 00 con terminación O y 9 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas

¿Qué autos sí circulan este viernes 13 de febrero?

Están exentos de las restricciones del doble Hoy No Circula los siguientes vehículos:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placas 2, 4, 6, 8

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos con matrícula ecológica u holograma tipo exento

Motocicletas

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Transporte público

En caso de que se mantenga la Contingencia Ambiental, las restricciones del doble Hoy No Circula se pueden extender hasta el sábado 14 de febrero.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo .

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.

