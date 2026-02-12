SSC detiene a ‘El Bebelín’, objetivo prioritario por ser un generador de violencia en CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de Eduardo “N”, alias “El Bebelín”, quien forma parte del grupo delictivo “La Anti Unión Tepito” y es un objetivo prioritario por ser un generador de violencia en la capital.

Por medio de sus redes sociales, el funcionario detalló que agentes detuvieron al sujeto en las inmediaciones de la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con la SSC, una mujer alertó a las autoridades sobre la presencia de un grupo de sujetos, quien decía pertenecer a un bando criminal para amedrentar a los vecinos y continuar en la calle bebiendo alcohol y escandalizando el sitio.

Una vez que llegaron los policías, le hicieron una revisión a Eduardo “N” y le hallaron una pistola con dos cartuchos útiles, 10 envoltorios con cocaína y una bolsa con crystal.

“Resultado de trabajos de investigación y en atención a una denuncia ciudadana, en Iztacalco, compañeros de la SSC detuvieron a Eduardo ‘N’, objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona centro, antagónico de otro grupo con el que mantiene una disputa”, publicó Vázquez Camacho.

