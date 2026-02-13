Vinculan a proceso a menor por agresión en secundaria de Tláhuac

Vinculan a proceso a menor responsable de la agresión ocurrida en las inmediaciones de una escuela secundaria en la alcaldía Tláhuac, además le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con información de autoridades capitalinas, el juez consideró que existen datos de prueba suficientes para iniciar el procedimiento por el delito de lesiones calificadas. Asimismo, fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá robustecer la carpeta.

¿Qué sucedió?

Los hechos se registraron esta semana durante el horario de salida escolar, cuando se reportó una agresión con un objeto punzocortante en el exterior del plantel educativo. Tras la movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, la persona lesionada fue trasladada a un hospital pediátrico, donde permanece bajo atención médica especializada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron la detención del probable implicado en el lugar. Durante el operativo, policías intervinieron para resguardarlo y evitar que fuera agredido por personas que se concentraron tras conocerse lo ocurrido.

Asimismo, destacaron que la investigación se atiende conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por lo que el proceso se desarrolla bajo reserva de identidad y con restricciones legales para la difusión de datos personales.

Por su parte, la familia de la víctima solicitó a la autoridad ministerial analizar la reclasificación jurídica del caso; sin embargo, será la Fiscalía capitalina la que determine, con base en peritajes y dictámenes médicos, la tipificación definitiva del delito.

Se destacó, que la investigación continúa abierta y las autoridades señalaron que se mantendrá la protección de la información relacionada con personas menores de edad, conforme a la legislación vigente.

