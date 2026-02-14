Beca de transporte para las y los Universitarios CDMX 2026: Quiénes pueden solicitarla y cómo recibir el apoyo

La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), publico la convocatoria del programa social Beca “Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026”, mediante el cual se otorgará un apoyo económico periódico a estudiantes de nivel superior con el objetivo de evitar la deserción escolar por motivos económicos.

El programa operado por la SECTEI y está dirigido a alumnos de licenciatura inscritos en instituciones públicas, tanto en planteles ubicados en la capital como en universidades de la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con la publicación oficial, el apoyo busca cubrir principalmente gastos de traslado hacia los centros educativos, aunque también podrá utilizarse en otros costos asociados a la permanencia escolar.

Mediante la publicación en la Gaceta señala que el transporte representa uno de los gastos más importantes para estudiantes universitarios, especialmente para quienes viven lejos de su plantel. Bajo ese diagnóstico, la autoridad capitalina pretende contribuir a la continuidad académica de jóvenes en situación económica vulnerable.

¿Cuál es el monto del apoyo?

La beca contempla un apoyo económico de 1,500 pesos bimestrales, entregado a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria oficial.

¿Cuándo inicia el registro?

De acuerdo con la propia Gaceta Oficial, el registro y envío de documentos se realiza completamente en línea y comienza desde la publicación de la convocatoria.

El proceso permanecerá abierto hasta alcanzar la meta prevista para el primer semestre de 2026, fijada en 100 mil personas beneficiarias, por lo que no existe una fecha de cierre específica: concluye una vez cubierto el cupo.

La SECTEI informó que los resultados se darán a conocer exclusivamente en su portal institucional, por lo que las y los solicitantes deberán consultarlo de manera constante.

Puntos clave del procedimiento:

El registro inicia desde la publicación oficial de la convocatoria

El trámite cierra al alcanzarse la meta de beneficiarios

Los resultados se publicarán en la página de la SECTEI

El folio generado durante el registro no garantiza la aceptación

¿Quiénes pueden solicitarla?

Podrán participar estudiantes que cumplan con las siguientes características:

Estar inscritos en licenciatura en una institución pública

Cursar en modalidad escolarizada o mixta

Estudiar en planteles ubicados en la Ciudad de México o la Zona Metropolitana

Residir en la Ciudad de México

La convocatoria establece que el programa no es universal y dará prioridad a personas en condiciones socioeconómicas desfavorables.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los requisitos señalados en la Gaceta Oficial se encuentran:

Contar con registro en la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad de México ( Llave CDMX )

Presentar identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio en la capital

Documento que acredite la inscripción escolar

Selección de beneficiarios

El documento precisa que el registro no garantiza la obtención del apoyo, ya que la selección considerará criterios sociales, principalmente:

Hogares con bajos ingresos

Estudiantes provenientes de zonas con bajo Índice de Desarrollo Social

Contextos familiares vulnerables, incluida jefatura femenina

Asimismo, el programa busca atender población que no cuenta con otros apoyos económicos similares, por lo que se revisará la duplicidad de beneficios.

