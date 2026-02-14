Diana Sánchez Barrios responde a Rojo de la Vega: alcaldesa intentó retirar a comerciantes con violencia, acusa

La líder de comerciantes Diana Sánchez Barrios acusó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de intentar retirar a los vendedores de San Cosme de forma “sumamente violenta”, en respuesta a los señalamientos de la titular de la alcaldía que apuntan a la primera como responsable de la agresión que sufrió anoche.

A través de un comunicado, Sánchez Barrios se pronunció sobre la agresión que la alcaldesa de Cuauhtémoc denunció haber sufrido la noche del viernes, en medio de un operativo para retirar a los comerciantes ambulantes de la vía pública en San Cosme.

Rojo de la Vega Piccolo denunció que ella y su equipo fueron agredidos por “la gente de Diana Barrios, diputada de Morena”. “Nos abordaron más de 200 personas a golpearnos”, acusó.

A propósito, Sánchez Barrios, sin acreditar o desmentir en ningún momento la responsabilidad de la presunta agresión, aseguró que fue el equipo de Rojo de la Vega quien llegó a retirar a los comerciantes “de manera sumamente violenta”.

Además, enfatizó que el retiro de los comerciantes no contó con una justificación válida, pues, aseguró, los mismos ya habían sido reubicados a ese lugar gracias a un acuerdo alcanzado por autoridades para liberar el espacio de los túneles en la Glorieta de los Insurgentes.

Ante la violencia que vivimos hoy por hacer nuestro trabajo, es importante reflexionar ¿qué hay de fondo en el crecimiento exponencial de los ambulante en la CDMX? ¿Quiénes los promueven, qué beneficio sacan de permitirles romper la ley? Hoy soy yo, pero todos los días son… pic.twitter.com/8x6lyri5KM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 14, 2026

Sánchez Barrios remarcó que ella no preside la organización a la que pertenecen los comerciantes que protagonizaron la agresión. Sin embargo, destacó que les ayudará a defenderse ante lo que, acusa, es una violación a sus derechos por parte del gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc.

Aunque yo no presido la organización Pro Diana, a la que pertenecen las y los comerciantes, voy a defenderlos, porque el gobierno de Rojo de la Vega está violentando derechos, todo con el objetivo de cumplirle a los grandes capitales inmobiliarios que están detrás de ella Diana Sánchez Barrios, diputada y líder de comerciantes del Centro Histórico CDMX



En este sentido, la diputada informó que ha comenzado a brindar asesoría legal a las personas que, acusó, fueron agredidas por personal de la alcaldía.

Finalmente, adelantó que el domingo, durante el programa La Chilanguera, utilizado por Morena en la Ciudad de México para informar sobre los temas de actualidad, presentará su versión de la cronología de los hechos.

Anoche, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que ella y su equipo fueron víctima de un ataque por parte de “más de 200 personas” comandadas por la líder de comerciantes Diana Sánchez Barrios, mientras personal del gobierno local realizaba labores para retirar a los comerciantes que, señaló, no contaban con los permisos necesarios para instalarse sobre San Cosme.

Estuvimos reordenando la vía pública en San Cosme. De cinco puestos, pasaron a 22 puestos por permisos del gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc



