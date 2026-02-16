Beca de Transporte para Universitarios 2026: ¿Cuándo depositan?

La Beca de Transporte para Universitarios 2026 es un programa del gobierno de la Ciudad de México que tiene el propósito de contribuir con los gastos económicos correspondiente a la movilidad, para que las y los estudiantes puedan continuar con su educación.

Esta beca está dirigida para estudiantes que se encuentren inscritos en una institución pública de la CDMX, o en algún plantel de una Universidad Nacional que esté ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Además de eso, las y los interesados en formar parte de este programa no deben recibir ningún otro tipo de apoyo similar, deben residir en la CDMX y contar con su cuenta Llave CDMX.

Beca Transpore Escolar 2026 ı Foto: Especial

¿Cuándo depositan la Beca de Transporte para Universitarios 2026?

Las y los universitarios de la CDMX que resulten beneficiarios de la Beca de Transporte 2026 recibirán un apoyo económico de manera bimestral que puede llegar hasta los 7 mil 500 pesos.

Para poder realizar la inscripción a la Beca de Transporte para Universitarios 2026 se requiere residir en colonias, barrios o pueblos que estén ubicados en un índice de Desarrollo Social (IDS) muy bajo, bajo o medio.

Las inscripciones para la Beca de Transporte para Universitarios 2026 comenzaron este viernes 13 de febrero, por lo que las y los interesados ya pueden realizar su registro en línea en la página web oficial https://becaparatransporte-c2.cdmx.gob.mx/

Una vez que ingresen a la página, se requiere contar con una cuenta Llave CDMX y los siguientes requisitos:

Constancia de inscripción a licenciatura: Debe ser en modalidad escolarizada o mixta, en alguna institución pública de la CDMX o ZMVM

CURP

Comprobante de domicilio en CDMX: Debe tener una antigüedad no mayor a tres meses.

Identificación oficial vigente con fotografía: Puede ser INE o pasaporte.

En caso de ser menor de edad se requiere también la CURP e identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Correo electrónico personal

No recibir ningún apoyo económico similar

Beca Transpore Escolar 2026 ı Foto: Especial

Los documentos deben estar en formato PFG o JPG, deben ser legibles y estar completos. Una vez que el proceso en la página web concluya, esta arrojará un número de folio, mismo que debe guardarse para poder consultar los resultados posteriormente.

Una vez que el proceso de inscripción termine se publica una lista en donde se encuentran los folios de las personas que resultaron beneficiarias, y posteriormente se da a conocer la información correspondiente a las fechas de depósito.

