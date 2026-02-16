Aplica el doble Hoy No Circula

Hoy No Circula martes 17 de febrero 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Te compartimos a qué holograma, engomado y terminación de placa aplica el Hoy No Circula este martes en la Ciudad de México y el Estado de México

Revisa cómo aplica el Hoy No Circula aplica este martes 17 de febrero de 2026 en la ZMVM.
Revisa cómo aplica el Hoy No Circula aplica este martes 17 de febrero de 2026 en la ZMVM. Foto: Cuartoscuro / La Razón
Por:
César Huerta

Para contribuir a la suspensión de la tercera Contingencia Ambiental del año, el programa Hoy No Circula aplica este martes 17 de febrero de 2026 para vehículos con engomado rosa, holograma 1 y 2 con terminación de placa 7 y 8 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Este tercer martes de febrero tampoco tienen permitido circular vehículos con placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este martes 17 de febrero de 2026 en la ZMVM.
Así aplica el Hoy No Circula este martes 17 de febrero de 2026 en la ZMVM. ı Foto: X @SSC_CDMX

Doble Hoy No Circula: así aplica este martes 17 de febrero por la Contingencia Ambienta

Debido a la Contingencia Ambiental, que suma 24 horas activa, para este martes 17 de febrero aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

TE RECOMENDAMOS:
Consulta el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Suma 24 horas activa

Se mantiene la Contingencia Ambiental en el Valle de México; doble Hoy No Circula aplica este martes 17 de febrero

  • Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 0, 2, 4 y 6
  • Vehículos con holograma 2
  • Vehículos con holograma 0 y 00engomado rosa y terminación de placa 7 y 8
  • Vehículos sin holograma de verificación
  • Vehículos con pase turístico
  • Vehículos con permiso para circular sin placas
  • Taxis con holograma 2
  • Taxis con holograma 1, terminación 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como holograma O y 00 con terminación de placa 7 y 8 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas

¿Qué vehículos sí pueden circular pese a la Contingencia Ambiental?

Para este martes 17 de febrero, están exentos del doble Hoy No Circula:

  • Vehículos con holograma 0 y 00, con engomado diferente al rosa y terminación de placa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9
  • Vehículos con holograma 1, con terminación de placas 1, 3, 5, y 9
  • Motocicletas
  • Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento
  • Vehículos con placas para personas con discapacidad
  • Vehículos en emergencias médicas
  • Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil
  • Transporte público

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Realizan ‘Operación Abrigo’ en Héroes de Padierna, Fuentes Brotantes y Lomas de Tepemécatl.
Llaman a vacunarse contra sarampión

Realizan ‘Operación Abrigo’ en Héroes de Padierna, Fuentes Brotantes y Lomas de Tepemécatl