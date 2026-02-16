Hoy No Circula martes 17 de febrero 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Revisa cómo aplica el Hoy No Circula aplica este martes 17 de febrero de 2026 en la ZMVM.

Para contribuir a la suspensión de la tercera Contingencia Ambiental del año, el programa Hoy No Circula aplica este martes 17 de febrero de 2026 para vehículos con engomado rosa, holograma 1 y 2 con terminación de placa 7 y 8 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Este tercer martes de febrero tampoco tienen permitido circular vehículos con placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este martes 17 de febrero de 2026 en la ZMVM. ı Foto: X @SSC_CDMX

Doble Hoy No Circula: así aplica este martes 17 de febrero por la Contingencia Ambienta

Debido a la Contingencia Ambiental, que suma 24 horas activa, para este martes 17 de febrero aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 0, 2, 4 y 6

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado rosa y terminación de placa 7 y 8

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Taxis con holograma 2

Taxis con holograma 1, terminación 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como holograma O y 00 con terminación de placa 7 y 8 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas

¿Qué vehículos sí pueden circular pese a la Contingencia Ambiental?

Para este martes 17 de febrero, están exentos del doble Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al rosa y terminación de placa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placas 1, 3, 5, y 9

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo .

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.

